Líder de Placebo es investigado por llamar fascista a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni

La fiscalía italiana abrió una investigación contra el líder del grupo de música británico Placebo, que llamó "racista" y "fascista" a la primera ministra Giorgia Meloni durante un concierto, informó la prensa local este martes.

El cantante Brian Molko, de 50 años, actuó la semana pasada con su grupo en el festival Sonic Park de Stupinigi, a las afueras de Turín y, desde el escenario, profirió varios insultos contra la mandataria italiana.

Te recomendamos: Donald Trump de nuevo en la mira: asegura que lo investigan por ataque al Capitolio

"Giorgia Meloni, pedazo de mierda, fascista, racista", gritó Molko en italiano, según videos grabados por los asistentes, publicados en redes sociales.

AFP contactó con la fiscalía de Turín para que confirmase la información pero de momento no obtuvo respuesta.





During the Stupinigi Sonic Park, the Placebo lead singer Brian Molko calls PM Giorgia Meloni 'racist, fascist', concluding 'fuck you'.



July 11, 2023 pic.twitter.com/eqmJLcH4Qp — Crazy Ass Moments in Italian Politics 🇮🇹 (@CrazyItalianPol) July 12, 2023





Giorgia Meloni, de 46 años, dirige el gobierno más a la derecha que ha tenido el país desde la Segunda Guerra Mundial.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El código penal italiano prevé multas de mil a cinco mil euros contra cualquiera que "difame públicamente a la República", incluyendo al gobierno, al parlamento, a los tribunales y al ejército.