Like, la Leyenda, no es remake de Rebelde: Pedro Damián

Pedro Damián retoma el concepto de Rebelde, telenovela con la que conquistó a la audiencia de América Latina, lo actualiza y lo convierte en Like. La leyenda, un proyecto inclusivo en el que participan actores de diferentes países y en el que se retratará la forma de vida y preocupaciones de la juventud actual.

“Tratamos de hacer una historia genuina, que no esté llena de clichés y que no trate de decir: ‘Tú eres esto, tú eres lo otro’. El corazón del proyecto se llama inclusión y por eso los chicos son de 14 diferentes nacionalidades, porque queremos mostrar que somos iguales”, sostuvo el productor.

De la telenovela también se deriva un grupo musical, ahora formado por ocho integrantes: Roberta Damián, Santiago Achaga, Anna Iriyama, Ale Müller, Víctor Varona, Macarena García, Carlos Said y Mauricio Abad.

Pero Damián asegura que Like no es un remake, pues no retratará las mismas historias que se vieron en Rebelde, pues estas responderán a temáticas que actualmente viven los jóvenes preparatorianos.

Con 36 años de trayectoria, este primer acercamiento de Damián a las nuevas generaciones lo tiene entusiasmado, pues la conversación con la audiencia será a través de cinco canales de distribución: la televisión abierta, la televisión de paga, plataformas VoD, streaming y digital.

“Mi evolución como productor va de la mano con el aprender también la evolución de las cámaras, los sistemas de reproducción y las nuevas formas de hacer y usar la pantalla, todo eso hemos ido aprendiendo desde que nació este multiconcepto. Decreto que Like es un competidor grande para cualquier industria de cualquier parte del planeta. No tenemos nada que pedirle a ninguna otra plataforma”, señaló en entrevista.

El productor considera que este trabajo marcará un parteaguas en su carrera.“Con las nuevas tecnologías hay formas diferentes de acercarte a los medios de distribución, a las nuevas plataformas. Ha sido un proceso muy grande en colaboración con el productor Alonso Vera, es la primera vez que tenemos a un experto digital en Televisa que realmente hace un trabajo 24/7 con una plataforma viva todos los días y se va a ir transformando, eso nos ha llevado a usar mejor las herramientas que tenemos”.

La idea es, por ejemplo, crear una conversación paralela en las redes sociales, donde los protagonistas de la teleserie tendrán sus propias cuentas en las que compartirán material relacionado con la trama de Like.

Pedro Damián reconoce que “los cuentos siguen siendo los mismos, las historias de amor, de encuentros, desencuentros de las familias, lo que detonan los padres, lo que hacemos a veces equivocadamente los padres cuando queremos imponer algo, todo eso se va a reflejar en la teleserie de 97 episodios en su primera temporada”, afirmó.

Adelantó que para la primera temporada de Like, la leyenda que se transmitirá en horario familiar se contarán con poco más de 20 canciones, cuyos videoclips colocarán en YouTube, como Este movimiento que ya tiene un millón 600 mil visitas en menos de una semana.

“La primera temporada de Like, la terminaremos de grabar la segunda semana de octubre próximo y aún no se nos informa por parte de la empresa si continuaremos grabando la segunda parte o haremos un receso y proseguiremos después”.

Pedro Damián manifestó que “la teleserie tiene un centro y corazón como proyecto, que es la inclusión. Es el momento oportuno, nos separamos políticamente, religiosamente, por las ideas. Creemos que este proyecto de artistas de diferentes nacionalidades y culturas, apoya la inclusión, porque creemos que todos somos iguales, somos personas, que perseguimos la felicidad, convivimos y estamos para ser más tolerantes y compasivos, para entender que el otro tiene las mismas necesidades que tú y ese otro es igual, aunque con otro origen y forma de vida distinta”.

Aclaró que como teleserie y grupo musical, “tiene desemejanza con RBD que está naciendo con jóvenes que tienen ganas de destacar en la actuación, en la música y recorrer el mundo con giras nacionales e internacionales, como lo hicieron los integrantes de RBD”, finalizó.





FICHA: Like: La Leyenda

Estreno: 10 de septiembre. Canal Las estrellas 18:30 hrs.

Elenco:

Alejandra Müller (Emilia), Mauricio Abad (Ulises), Santiago Achaga (Claudio), Macarena García (Machu), Bernardo Flores (Kevin), Roberta Damián (Romie), Víctor Varona (Silverio), Catalina Cardona (Jessica), Anna Iriyama (Keiko), Carlos Said (León), Violeta Alonso (Manuella), Zuri Sasson (Daniel) y Flávio Nogueira (Thiago)

Trama: Retrata el día a día de 14 jóvenes que dan vida a los estudiantes del Life Institute of Knowledge and Evolution (L.I.K.E.). Se abordarán temas como la diversidad sexual.

Like el grupo lo integran: Alejandra Müller, Santiago Achaga, Roberta Damián, Anna Iriyama, Carlos Said, Macarena García, Mauricio Abad y Víctor Varona.