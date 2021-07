A cuatro años de la muerte de Chester Bennington, ¿qué pasó con Linkin Park?

El 20 de julio de 2017, el cantante Chester Bennington murió a los 41 años de edad, dejando atrás a su esposa y sus seis hijos, sin embargo, también dejó una parte vital de su vida: Linkin Park, grupo que le dio la fama internacional y que tras cuatro años de su muerte, no han vuelto a ser el mismo que una vez conquistó a millones.

Con Linkin Park, el vocalista dejó su huella en la historia de la música con siete álbumes de estudio, pero ¿qué ha pasado con la banda y sus demás integrantes?

Seis meses después del fallecimiento de Chester, el grupo lanzó un nuevo EP titulado 'Post Traumatic' en recuerdo del que fuera su compañero con tres canciones:

Fue Mike Shinoda, guitarrista y tecladista de Park quien compartió el material con sus seguidores como un homenaje al cantante, sin embargo, solo quedó en eso y desde aquella ocasión no compartieron más temas.

Posteriormente, debido al confinamiento derivado de la pandemia, el grupo tomó una pausa, donde según declaraciones del bajista Dave 'Phoenix' Farrell, cada uno de sus integrantes estuvieron escribiendo y realizando composiciones.

Foto: Facebook Linkin Park

"Estuvimos escribiendo y haciendo composiciones antes de que todo esto (la pandemia) empezara. Así que en este punto estamos hablando por Zoom para comer juntos y saludarnos. Pero no podemos juntarnos y escribir. Así que estamos trabajando un poquito en casa, desarrollando ideas".

En días recientes, Shinoda dio la sorpresa a sus seguidores y habló de una canción en colaboración con Bennington. habló de canciones inéditas de la banda.

"Había una canción, una canción del One More Light... mezclamos un par de canciones más solo para ver si alguna de estas llegarían al corte final y una de ellas era 'Friendly Fire', un track co-escrito por Jon Green y que fue la última grabación con Chester".

Mike talking about an unreleased Linkin Park song from One More Light called “Friendly Fire” that he really likes. He says we will hear it eventually. pic.twitter.com/NKc0TgKNEa — Linkin Park Live (@LPLive) June 18, 2020

Además de 'Friendly Fire', el tecladista anunció una edición especial conmemorativa con litografías y extras del 20 aniversario de su mítico álbum 'Hybrid Theory', que verá la luz el próximo 9 de octubre.

Asimismo, incluirá el tema 'She Couldn't', la cual pertenecía a dicho álbum y que nunca antes fue lanzada.

Cabe recordar que Chester Bennington se suicidó en una residencia privada en Palos Verdes Estates, en el condado de Los Ángeles, luego de haber sufrido problemas con las drogas y el alcohol a lo largo de los años, donde también llegó a ser víctima de abuso cuando era solo un niño.

Con información de EFE