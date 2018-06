Lisardo, el nuevo antagonista en segunda temporada de La piloto

El actor Lisardo da vida Vasily Kilichenko, líder de la mafia rusa que su principal ilícito es la trata de blancas, además del tráfico de armas y drogas, esto en la segunda temporada de La piloto, serie que comenzó sus transmisiones por el canal Las Estrellas este lunes.

En esta producción, Lisardo encarna al nuevo enemigo de Yolanda Olmos, personaje que interpresa Livia Brito.

“Este papel de Vasily, lo miro como parte de mi trabajo como actor. Lo he estudiado y digo que no es que sea malo, simplemente defiende su negocio de contrabando, drogas, armas y el de sus esclavas en todo el mundo.

“Le toca encabezar a la mafia rusa como parte de sus ancestros y es poseedor de un gran carácter, cuyo emporio se lo heredará a su hija Irina, por eso; él ve normal cuando se dé el cambio de estafeta”, declaró Lisardo en entrevista con Organización Editorial Mexicana.

El actor reconoce que saltar de una historia rosa de telenovela a una teleserie que aborda temas reales, le significa para él una buena oportunidad actoral. La piloto tiene un contenido más arriesgados, el formato permite más libertades hasta en el lenguaje, a diferencia de las telenovelas tradicionales que van dirigidas a otra audiencia”.

Lisardo confió que parte de su nueva imagen como mafioso ruso, está, “el vestir bien y me distinguirá que mi cuerpo está tatuado como buen sicario. Tengo tatuajes muy significativos que solo se aprecian en mi desnudez. Como los tatuajes de mis rodillas, que significan que yo no me hinco ante nadie o las del cuello, que significan ladrón”, explicó.

Lisardo está feliz de ser parte de este proyecto “es una teleserie cuidada, es mucho más impactante, en donde van a odiar al jefe de la mafia rusa que la presido yo y bueno Televisa, ya se arriesga por nuevos productos y eso es parte de un crecimiento en la televisión”, confió.