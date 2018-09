Listo el musical de El Laberinto del fauno, revela detalles Gustavo Santaolalla

Gustavo Santaolalla está en México para presentarse esta noche en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde presentará lo más nuevo de sus composiciones bajo el título de Raconto y como el mismo genio citó, “vendrá algo de mis 50 años como músico, un poquito de aquí, otro de allá, pero principalmente canciones que el público no conoce”, señaló.

Al respecto, dijo que esto es en respeto a su forma de trabajar y no dejarse llevar por las corrientes de las modas, “a mí me gusta innovar, crear, no escoger un estilo ni fusionar otros géneros, pues eso para mí sería estar en mi zona de confort, me gusta arriesgarme y explorar sitios desconocidos”.

Ayer por la tarde, el compositor, arreglista y músico argentino, ofreció una Master class ayer en la Cineteca Nacional, donde habló ante estudiantes de cine sobre su participación en bandas de sonido, tan importantes para que la imagen cautive al público con un buen sonido, el moderador de esta charla fue Alejandro Franco.

Ganador de dos premios Oscar consecutivos, dos premios BAFTA y 16 Grammy, Gustavo Santaolalla ha sido productor de discos de estrellas como Juanes, Molotov, Café Tacuba, Julieta Venegas, Maldita vecindad, Caifanes, entre otros dijo que su presentación de esta noche lo hará como solista, lejos de las bandas que lo han acompañado en su carrera, “a mis 77 años estoy tocando canciones que nunca habían sido tocadas en vivo, es un riesgo tomar este camino a lo desconocido pero tiene buenas expectativas para que la gente disfrute la velada”.

Reconoció su gran conexión con la música y el cine mexicano y puso como ejemplo su cercanía con Alejandro González Iñárritu desde la película Amores Perros y ahora con Guillermo del Toro con quien prepara el musical para teatro de El Laberinto del fauno.

Respecto a la música, se limitó a decir que nuestra esencia tiene raíces de las bandas de los ochenta que hicieron historia, “tienen que agradecer a Café Tacuba, Maná, Caifanes, ellos empezaron a cimentar lo que ahora se escucha, actualmente el avance de bandas innovadoras ha sido muy pausado, pero suele suceder, aunque siempre en un garage en este momento, se puede estar gestando un nuevo movimiento musical”, expresó.

Dijo que el rock tiene su lugar y aunque el género urbano está ocupando ahora toda la radio eso no significa que todo lo demás se esté ahogando.

“Por ahora estoy con un musical para teatro y un espectáculo dancístico, estoy montando la música original para éste, aunque el musical ya lleva en mi mesa desde hace unos ocho o diez años”, expresó sonriente.

Al respecto, reveló que se trata de El Laberinto del Fauno que está trabajando con Guillermo del Toro, “ya está todo listo, la música ya la acabé, está en inglés y sólo falta que Guillermo encuentre al director, pues incluso, ya se pensó que el estreno podría ser en Londres dentro de un par de años”, y por supuesto, la música también tendrá su versión en español”.