Llevan al cine historia sobre abusos sexuales de Weinstein

NUEVA YORK.- La cobertura del diario The New York Times sobre el historial de acoso y abusos sexuales del productor de Hollywood Harvey Weinstein llegará al cine luego de que dos compañías compraran los derechos al periódico.

Los derechos fueron adquiridos por Plan B, que cofundó el actor Brad Pitt y ha producido los largometrajes "12 Years a Slave" y "Moonlight", y por Annapurna Pictures, fundada por Megan Ellison, compañía detrás de "Zero Dark Thirty" y "Phantom Thread", informó hoy el Times.

El filme estará basado en la cobertura de la conducta sexual de Weinstein que hicieron las periodistas Jodi Kantor y Megan Twohey, un trabajo que este año fue recompensado con un premio Pulitzer.

El premio fue compartido con el periodista Ronand Farrow, que también destacó por su cobertura del escándalo ligado al comportamiento de Weinstein.

A Weinstein le acompañaban rumores de acoso sexual desde hacía veinte años hasta que The New York Times y el Yorker lograron reunir una serie de notas en octubre pasado con testimonios de personas que destapaban el historial de abusos del productor.

Docenas de antiguos y actuales empleados detallaron acuerdos económicos extrajudiciales con al menos ocho mujeres, entre ellas la actriz Rose McGowan.

La cobertura del Times, junto con la de The New Yorker, llevaron al nacimiento del movimiento global "Me Too", que ha denunciado la mala conducta sexual de hombres con poder en diversas industrias.

Kantor y Twohey están escribiendo un libro sobre el tema que será publicado por la editorial Penguin.