"Lo hicimos", dice The Weeknd pese a críticas por show de medio tiempo en Super Bowl

La críticas sobre el medio tiempo del Super Bowl no se hicieron esperar incluso antes de terminar el show; sin embargo, quien está agradecido y muy feliz de esta oportunidad es The Weeknd.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante canadiense de 30 años dedicó un mensaje para aquellos que creyeron en él y aseguró estar fascinado de haber sido elegido por los organizadores del evento que se llevó a cabo este domingo en el estadio Raymond James.

"Todavía estoy zumbado de anoche. No pude dejar de sonreír durante toda la actuación. Gracias @pepsi @NFL @RocNation por creer en mí para traer una nueva versión del espectáculo del medio tiempo. ¡Lo hicimos!", publicó Abel Tesfaye, nombre real del cantante, en su cuenta de Instagram.

Muchos de los espectadores de este partido de futbol americano, en donde el equipo de los Buccaneers, venció 31-9 a los Kansas City Chiefs, consideraron que fue muy buena su presentación, mientras que otros más señalaron que ha sido de los "peores"; sin embargo, hay que destacar que para este espectáculo se contó con tan sólo una semana de ensayos debido a las complicaciones por la pandemia del Covid-19.

El representante de The Weeknd, Wassim Sal Slaiby, reveló que el cantante gastó 7 millones de dólares para el show del medio tiempo, espacio que no compartió con artistas especiales como se rumoró en días previos. Ente los invitados perfilaban Maluma, Ariana Grande, Rosalía, y Daft Punk.

Y aunque no todos aplaudieron este momento, lo que si es seguro es que entre cañones de humo, fuegos artificiales y espejos, Abel Tesfaye, vistiendo su brillante traje rojo, se hizo dueño y amante del Raymond James en donde descargó toda su energía y pasión por la música interpretando éxitos como "The Hills", "Earned It", "I Feel It Coming", "I Can't Feel My Face", "Starboy", "Save Your Tears" y "Blinding Lights".

