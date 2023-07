Lo mejor que tengo son mis fans: Shakira se lleva 8 estatuillas en los Premios Juventud

Shakira se llevó ocho estatuillas en los Premios Juventud celebrados en Puerto Rico, convirtiéndose así en la artista más premiada en esta edición.

"Es verdad que como artista he tenido la inmensa suerte de trabajar con un gran sello discográfico al que le estoy muy agradecida, de colaborar con increíbles productores y artistas pero mi mayor suerte es la de tener los fans que tengo", dijo la colombiana en el evento.

Del mismo modo, externó que sus fans son una gran inspiración para ella, por lo que, aseguró, espera seguir mejorando como músico, artista y como persona.

"Cada día ustedes me inspiran a superarme y a no rendirme, cuando tuve dudas sobre mi misma, ustedes hicieron que volviera a creer en mí, cuando me sentí frágil me llenaron de fuerza , cuando me sentó sola me acomapañaron, me protegieron, me mostraron su lealtad", añadió.

Tan agradecida con todos ustedes por estos 8 premios!!! No me esperaba tanto! ❤️ Gracias @PremiosJuventud pic.twitter.com/r0YsHsUCDe — Shakira (@shakira) July 21, 2023

En total, la autora de "Antología" recibió nueve nominaciones, de las cuales ganó ocho en las categorías de Mejor Canción Pop/Urbano por su tema “Shakira: BZRP Music Sessions #53”.

Algunas de las categorías que ganó fueron gracias al tema que sacó en colaboración con Karol G, "TQG" como Artista Premios Juventud Femenina, Mejor Canción para Mi Ex, Girl Power y Mejor Urban Track.

Del mismo modo, se hizo de los galardones en las categorías de Mejor Canción, Mejor Colaboración Pop Urbano, Tropical Mix y Social Dance Challenge.

Los Premios Juventud también reconocieron a Shakira como "Agente de Cambio", un nombramiento que se le dio por su labor filantrópica enfocada en la educación y nutrición de los niños, en las artes y las causas hacia el empoderamiento femenino.