Lo que aún no sabes de la boda de Paris Hilton

Los invitados a la boda de la heredera multimillonaria Paris Hilton, con el capitalista estadounidense Carter Reum, celebrada el fin de semana pasado en los Ángeles, disfrutaron de una historia como salida de un cuento de hadas, pero son pocos los que conocen los detalles que hubieron más allá del espectacular vestido de Oscar de la Renta o los elementos de la fastuosa decoración.

Algo que no todos saben es que el número favorito de la empresaria y modelo es el número 11, por lo que decidió crear su nueva empresa de medios con el nombre 11:11 Media, incluso confesó a una revista de moda internacional que su hora favorita del día es las 11:11. Y así fue como decidió caminar al altar el pasado 11 de noviembre.

Uno de los protagonistas de esa gran noche fue el espectacular anillo de compromiso diseñado por Jean Dousset, quien es bisnieto nada menos que del legendario Louis Cartier. El anillo cuenta con un diamante con talla de esmeralda de 15 quilates y su diseño se basa en el estilo Art Noveau (de inspiración en la naturaleza) del techo de cristal abovedado del Grand Palais de París. Su precio va de los 500 mil a más de 1 millón de dólares.

Y ésta no sólo fue la única joya sino que Paris optó por cuatro vestidos para la ocasión. El más importante fue el de la firma Oscar de la Renta con el que llegó al altar. La pieza llevó meses confeccionarla y la novia estuvo de cerca en cada proceso junto con los diseñadores de la marca Fernando García y Laura Kim.

La modelo posteó en sus redes que, "siempre había deseado tener una boda como de cuento de hadas y soñaba con portar un vestido impresionante".

La stylist mexicana Laura Arnáiz describe esta creación de alta costura: "La confección es de cuello cisne, manga larga ajustada al igual que el talle y la cintura en contraste a la amplitud de la falda, es el vestido oficial de novia, fue bordado en hilo de flores sobre tul en tono blanco puro, logra en conjunto su cometido: elegancia y clase en el altar, justo la imagen buscada por la socialité".

El segundo vestido también fue de De la Renta, y lo portó para el banquete previo. "Con este diseño de cocktail dejó ver sus estilizadas piernas, el detalle nupcial: flores bordadas en 3D sobre el escote del bustier que remarcó su pequeña cintura", dijo la experta.

En el tercero de los vestidos deslumbró con un vestido recto, bordado en su totalidad con cristales y pedrería con los mismos materiales se formaba una elegante capa a la espalda en contraste al escote en V con el que se dejó ver el sex appeal de la Paris de siempre. Fue de Pamella Roland.

"El cuarto vestido fue el más romántico gracias a su amplio volumen, así como las transparencias sutiles que resaltan la figura femenina, siendo un distintivo de la firma Galia Lahav. La recién desposada lo aderezó con una brillante tiara, dando un aire a princesa de cuento, sin dejar de lado su esencia sexy. La prenda estaba formada por un corsé que se ajustaba a su cuerpo para luego dejar cobrar protagonismo a la pomposa falda propia de los vestidos de las princesas de Disney. Por algo este fue el traje elegido para el baile nupcial", dijo Arnáiz.

Con uno de sus colores favoritos el rosa, Paris cerró sus celebraciones teniendo como invitados especiales a Kim Kardashian Emma Roberts, Nicole Richie y Demi Lovato quienes disfrutaron de una fiesta de disfraces en un parque de diversiones de Santa Mónica.

Como pocos saben, el asesor de imagen de la socialité es el experto en moda Sammy K. quien desde un principio apostó por un look atemporal, sobrio y elegante.

Por su parte, el novio eligió un esmoquin de seda azul marino de la casa Ermenegildo Zegna.

Demi Lovato sorprendió al selecto grupo de invitados interpretando el tema I will always love you. Pero el baile principal de los recién casados fue Just the way you are de Bruno Mars.