Lola la trailera tendrá serie de televisión

MÉRIDA. La actriz mexicana Rosa Gloria Chagoyán, una superheroína en los 80 en su papel de Lola la trailera al luchar contra narcotraficantes, protagoniza una nueva serie en que defiende a migrantes.

Chagoyán (Ciudad de México, 1953) dice que se siente afortunada de ser una mujer visionaria que se atrevió a soñar y a romper paradigmas. "Sobre todo me siento satisfecha de ver que mi trabajo rompió barreras a favor de la población femenina", afirma.



"Me da gusto saber que después de 36 años del estreno de Lola la trailera las mujeres tengamos más privilegios, libertad y los mismos derechos que tienen los hombres", agrega la también cantante, que combina su participación en obras de teatro con su espectáculo musical en diversos países.



Recientemente regresó de Francia, donde triunfó con su espectáculo con bailarines y mariachi.



"Creo que las mujeres de toda América Latina deben ser valientes, fuertes y atreverse a soñar", dice, y evoca con tristeza la forma en que la criticaron en la década de 1980 cuando decidió manejar un tráiler en su icónica película. "Hasta me llamaron machorra, pero todo valió la pena", sostiene.



Lola la trailera, en la que Chagoyán representa a una mujer que lucha contra los narcotraficantes que asesinaron a su padre, es una película mexicana que arrasó en taquilla.



Comenta que este 2019 será intenso, ya que además de la nueva serie se encuentra en plena promoción de su disco Los boleros de mi padre volumen III.



Las canciones se pueden encontrar en las plataformas digitales "y les encantarán porque son temas con mucho corazón como Desesperadamente, Amor, amor, Nocturnal, Piel canela, Ya tú verás, De lo que te has perdido, Cien años, Contigo, Cuando vuelva a tu lado y Miénteme, al ritmo de big band", asegura.



Por su parte, el productor Rolando Fernández López revela que muy pronto se estrenará "una serie de televisión que se llamará Lola 4.0, donde la protagonista luchará por los derechos de los inmigrantes y contra la construcción del muro en la frontera entre México y Estados Unidos".

Fernández, esposo de Chagoyán, confiesa que está escribiendo la serie a marchas forzadas para dar a conocer al mundo "la forma en que Rosa Gloria defenderá a los mexicanos que no quieren en Estados Unidos y con eso, Lola la trailera volverá a estar en el gusto del público de Latinoamérica y la Unión Americana".



El productor se siente orgulloso del éxito de su esposa, y lo atribuye a que "ella sigue vigente".



"Y para muestra varios botones: pronto estrenaremos también las caricaturas de Lola la trailera para las nuevas generaciones, una línea de ropa, y seguiremos con la promoción del disco Los boleros de mi padre volumen III", refiere.



Añade que se impulsará el boom de Lola la trailera por Latinoamérica y Estados Unidos, "donde dejó huella con otras películas como La guerrera vengadora, quien luchó contra el pandillerismo, y Juana la cubana, que le ganó a las dictaduras".



"Rosa Gloria Chagoyán se adelantó 30 años en cada cinta y eso le permite volver con más fuerza", asevera Fernández, quien en Lola la trailera fue el policía bueno de quien se enamoró la protagonista, y después ese amor traspasó las pantallas.



El también actor (Oaxaca, 1951) señala que actualmente está por ser completado el guión técnico de la producción de la nueva serie, y a continuación se realizará la selección de actores y la búsqueda de sitios de rodaje.



"Soy escritor, productor y adapto todas las historias de Lola la trailera, aunque ahora me ayudan mis hijos, porque los jóvenes vienen echándole ganas a la producción con aventura, acción, principalmente, a la lucha contra el narcotráfico y los huachicoleros (ladrones de combustible)", afirma.



Y enfatiza que "en la película, Rosa Gloria Chagoyán lucha contra los narcos; ahí empieza la verdadera guerra contra el crimen organizado, que es lo que se vive actualmente, y Lola la trailera se convierte en punta de lanza de la liberación femenina".