Lolita Cortés regresa al país de nunca jamás como Peter Pan

La actriz y cantante Lolita Cortés viajará al pasado a través del streaming de Peter Pan, obra que protagonizó en 2011 y revivirá gracias a la tecnología. Para la actriz es muy grato recordar esta etapa de su carrera, porque además de recordar la sensación de estar arriba de un escenario, se reencontrará con el elenco que la acompañó en ese entonces.

Sus compañeros eran en su mayoría niños, que se mantuvieron en el ámbito de la actuación, por lo que se siente orgullosa de haber contribuido a forjar su camino. “Espero haberles dejado el amor por los escenarios y la pasión de crear y hacer pensar a la gente que las hadas y la magia sí existen”, expresó.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Aunque ella y su coprotagonista Adrián Uribe, quien interpretó al Capitán Garfio, eran los actores más experimentados de la puesta, confesó que gracias al ambiente de cordialidad que se vivía tras bambalinas, y a las largas horas que convivió con los entonces pequeños durante los ensayos y antes de las funciones, aprendió a valorar más su profesión.

“Para mí fue muy importante haber trabajado con ellos, porque me dejaron recuerdos muy arraigados. Ellos me enseñaron qué es el amor y la pasión, a ver a través de sus ojos un escenario por primera vez y al público, eso nos alimenta. A nosotros no se nos puede olvidar que por eso estamos aquí”.

Alex Durán, quien ha destacado en producciones como El dragón y Ángel caído, interpretó a uno de los piratas de la obra. Con una gran sonrisa en su rostro, le agradeció a Lolita el haberles enseñado a transmitir emociones en el escenario, y aseguró que todavía aplica sus enseñanzas cuando se prepara para un papel.

Celebridades Lola Cortés, una mujer de carácter

Por su parte, el productor Morris Gilbert adelantó que esta transmisión será de la mejor calidad, ya que fue grabada a cinco cámaras, por lo que el público podrá apreciar perfectamente todos los efectos visuales y de sonido que se utilizaron en la obra original.

La transmisión de Peter Pan se llevará a cabo el próximo 3 de enero con funciones a las 12:00 y 18:00 horas, los boletos ya se encuentran a la venta.