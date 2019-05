¡Los elfos nos invaden! Elijah Wood está en México para Conque 2019

Elijah Wood ya se encuentra en México para formar parte de la edición 2019 de la Conque, convención de cómics y entretenimiento que se realiza este fin de semana en Querétaro.

El invitado estelar de esta edición que se realizará en el Centro de Congresos de esa ciudad, aparece en una foto con Luis Gantus, Director de la Conque 2019, quien lo recibió en el aeropuerto de Querétaro.

El histrión que participó en la saga fílmica de El señor de los anillos, ofrecerá mañana la conferencia Frodo en la comarca queretana, donde se reunirá con fans para compartir las vivencias que tuvo después de dar vida a este personaje.

Además, de esta charla, el estadounidense de 38 años ofrecerá una sesión de firmas de autógrafos, fotografías y realizará algunos meet & greet con seguidores.

Elijah Wood ha participado en más de un centenar de proyectos, entre los que destacan también sus trabajos en las series Wilfred o Dirk gently, así como en la cinta de Netflix I don’t feel at home in this world anymore o Open Windows y Gran piano.

La Conque 2019 se realiza desde este viernes y hasta el sábado en Querétaro, donde además se realizarán las premieres en México de las cintas Spider-Man: Lejos de Casa y Tolkien, precisamente del escritor que realizó la saga de libros sobre El señor de los anillos.