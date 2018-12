Ellos son los mexicanos que brillaron en 2018

Alfonso Cuarón

Este cierre de año ha sido exitoso para Alfonso Cuarón, quien con el estreno de su película Roma ha causado gran controversia en la opinión pública, al grado que en los últimos días del año no se habla de otra cosa y de su protagonista, la actriz Yalitza Aparicio.

Una de las estrellas de la televisión que reinó por muchos años fue Verónica Castro con una serie de exitosos melodramas y tras permanecer fuera de la pantalla chica, decidió regresar en este 2018 de la mano de Manolo Caro con la serie La casa de las flores, una comedia que se convirtió en un éxito en redes sociales y plataformas digitales y volvió a colocar a la actriz en los primeros lugares de popularidad gracias a su personaje de Virginia de la Mora, pero la actriz ha decidido llevar su retorno con mesura y hasta ahora, no ha decidido volver a trabajar en los foros de televisión.

Este año también fue muy bueno para Diego Luna, quien se mantiene en los comentarios de especialistas y público en general gracias a su participación en la serie Narcos, donde se relata la ambición, el poder y liderazgo de Miguel Ángel Félix Gallardo, a quien interpreta.

La misma producción de Manolo Caro también le rindió frutos a Cecilia Suárez, quien supo sacarle jugo a su personaje Paulina de la Mora, quien con su peculiar estilo de hablar se convirtió en un referente en las redes sociales y en los famosos “memes” hasta la fecha; sus frases como "Ol-vi-de cance- lar el ma-ria-chi" y "Me sa-ludas al ca-cas", se mantienen vigentes en los chistes del momento. Cosa que ella tomó con mucha gracia y que le valió para tener una mejor proyección internacional.

El sol volvió a brillar luego de haber estrenado su serie biográfica, protagonizada por Diego Boneta, pues sus fans lo apoyaron y entendieron un poco su tormentosa juventud llena de conflictos familiares y amorosos. Gracias a esta historia se ganó la estima del público que rápidamente olvidó las cancelaciones de sus conciertos y sus problemas legales. Sin embargo, hacia el final del año todo el terreno ganado se volvió a perder por sus desatinadas presentaciones en el Auditorio Nacional.

A Yalitza Aparicio la fama le llegó de repente, gracias a su participación en la cinta Roma de Alfonso Cuarón, donde interpreta a Cleo. La mujer de origen oaxaqueño antes de llegar a las pantallas mundiales, era maestra de preescolar. Importantes revistas de estilo de vida dedicaron sus páginas a la actriz.

El inicio de este 2018 fue marcado por dos grandes noticias, la primera fue la nominación de Guillermo del Toro al Oscar por su película La forma del agua y posteriormente al ganar la estatuilla en la entrega de los premios en febrero pasado. Del Toro se ha ganado un lugar muy especial en Hollywood a lo largo de los años no sólo por cintas como Hellboy, El laberinto del fauno o Titanes del pacífico, sino por sus colaboraciones especiales en producciones como El señor de los anillos donde los orcos salieron de su imaginación, sino en series animadas como Cazador de trolls.

También en el mundo de la música y la moda, la mexicana Thalía se mantuvo este año entre las personalidades más influyentes de las redes sociales, sus seguidores superan los 11 millones de personas que lograron hacer viral su famosa frase: "Me oyen... me escuchan".

Poco a poco, la modelo y actriz Eiza González se ha convertido en la mexicana que mayor proyección logró en Hollywood en este año. Su debut en la industria fílmica de Estados Unidos fue con Baby driver hace año y medio, pero a esa cinta le siguieron 11 proyectos entre los que destacan Paradise Hills de Alice Waddington, que se estrenará en el festival de Sundance; Hobbs and shaw, spin off de Fast and furious que filmó en Londres con Dwayne Johnsson y Jason Statham; Godzila vs. Kong.

