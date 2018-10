Love of Lesbian, dos décadas de amor y cinismo

La banda de catalana llegó a la Ciudad de México para festejar con el público mexicano las dos décadas de la creación de su concepto musical, con su primera presentación en el emblemático Auditorio Nacional.

Pasados diez minutos de las 21:30, la banda arrancó la presentación ante un público emocionado de escuchar a los rockeros que se han catalogado a sí mismos como “raros y cínicos” al no querer que su música sea igual a la que se escuchaba hace más de 20 años.

“Hace tiempo iba viajando en moto y cruzando una plaza estaba tocando una banda que imitaba a otros. Estaba muy enojado porque pensaba en que todo el mundo quería imitar lo que estaba sonando, y me pasaba por la mente tener un grupo imaginario con la cual sonaría completamente distinto a lo que sonaba en ese momento. Y fue en ese momento en el que me llegó a la cabeza nombre más cínico que me pude imaginar Love of lesbian”, comentó Santi Balmes, vocalista de la agrupación.

Foto: Daniel Galeana

A cinco años de un primer concierto en el país ante 300 personas, la banda agotó las localidades de su primer concierto en uno de los recintos más importantes de toda América Latina.

Afectados por la altura de la Ciudad de México, el vocalista tomó una par de bocanadas de aire al término de un par de canciones, pidiendo disculpas a su público con el que bromeó “si ustedes estuvieran en Barcelona, serían unos súperhombres, andarían muy ligeros”.

Como suelen ser los conciertos de las bandas de rock, los asistentes se olvidaron de la tecnología para disfrutar de la música que llevó al público mexicano por un recorrido musical que abarcó desde los primeros temas de sus discos, hasta los más actuales como los de El poeta Halley.

Con gran energía, Love of lesbian entregó su corazón en la presentación de más de dos horas, fue Balmes quien aseguró que ha sido “alucinante” como en los últimos años la banda ha tenido un gran despunte, en un país tan lejos de su casa. El grupo compartió el escenario con Manuel Mendoza Coe, Camilo Séptimo, Alex Ferreira y Silvana Estrada.