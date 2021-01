Lucero busca canciones inéditas para regresar al pop

Cuando se trata de música, Lucero divide su carrera en tres: como intérprete de banda, de ranchero y de pop y es justo este género el que quiere explorar para regresar al estudio de grabación.

De hecho ese era uno de los planes que el 2020 interrumpió en su vida, pero ella asegura que no tiene prisa.

"Me atrasé en buscar canciones inéditas de entre mis amigos compositores y gente que admiro mucho y con los que tengo cercanía, por ahí puede ser la onda de mi siguiente producción musical, en mis orígenes, el pop", señala Lucero, que el año pasado cumplió 40 años de carrera.

En los últimos años, su músculo musical ha sido determinado por sus discos con mariachi y el sonido de banda sinaloense. "Estos géneros me han traído muchas alegrías, pero creo que es un buen momento para regresar al pop y de alguna forma, sé que el público, muchos fans, mucha gente lo pide", externó en entrevista con El Sol de México.

Y aunque extraña la cercanía del público el pulso popular lo tiene reciente, el año pasado hizo tres conciertos vía streaming, agrupando en cada uno los éxitos que ha tenido en los tres géneros que ha abordado. "Los resultados fueron muy favorecedores, fue increíble y emocionante que de tantas partes del mundo, por supuesto México incluido, se haya conectado tanta gente. Fue una experiencia diferente, nunca había hecho conciertos online. Ojalá pronto regresen los conciertos en vivo, pero sino, es una buena idea el streaming, sobre todo porque la gente los pueda disfrutar desde su casa, uno busca como artista estar cerquita de la gente", manifiesta.

Ahora la misión de Lucero es trabajar en la preproducción de su nuevo álbum, con los que vuelve al pop, su origen.

"Lo que quiero es aterrizar ideas, saber cómo se van dando las cosas, poco a poco ir planificando para grabar en el estudio algo nuevo y aunque no hay prisa me gustaría dirigirme hacia lo que será mi próxima producción".

La también actriz ha mantenido su imagen vigente, en parte por la retransmisión de telenovelas como Mañana es para siempre y Soy tu dueña, que incluso llegaron a colocarse como lo más visto de la televisión abierta en el país.

Lleva nueve años sin hacer telenovelas en México, pero ella aún espera por el proyecto al cual dar el sí. "Más que aceptar ser villana protagonista o la protagonista buena, me gustaría encontrar una gran historia, una producción que por lo menos a mí me enamore, me atrape, me ilusione muchísimo. Así creo que al público podría gustarle y podría ser un éxito, ya llegará el que sea maravilloso, espero que no falte mucho, porque el género del melodrama clásico me encanta".

Acepta que ha tenido acercamiento con varios productores de Televisa en los últimos dos años, pero hubo detalles que no la terminaron por convencer.

"Me he vuelto muy selectiva, llevo 40 años de carrera y después de tener grandes éxitos, no quiero volver a la televisión con un proyecto normal, quiero algo que sea superior o por lo menos de la misma calidad de lo que he hecho. No dudo que llegará mi nueva telenovela, no tengo prisa".

Se mantiene al tanto de la retransmisión de sus telenovelas y les da impulso a través de sus redes sociales