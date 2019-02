¿Será Lucero la nueva Catalina Creel?

“Estoy segura que sí, Lucero es grandiosa actriz y podrá ser una buena villana como lo hizo María Rubio”, declaró Rebecca Jones al dar su aprobación en caso de que Lucero interprete el personaje de Catalina Creel que hizo famoso María Rubio, ahora en la nueva versión de 25 episodios de Cuna de lobos que producirá Giselle González, bajo el concepto de La fábrica de sueños.

La actriz, que actualmente graba Doña Flor y sus dos maridos, reiteró que Lucero “está bien, está padre en caso que se quede con este personaje”, un personaje que muchos pensaban correspondería hacer a ella, que fue parte del primer elenco de la telenovela junto con Diana Bracho, Gonzalo Vega y Alejandro Camacho.

En Cuna de lobos de 1986 con la dirección y producción de Carlos Téllez, Rebecca Jones encarnó a Vilma de la Fuente, papel para el que actualmente Sherlyn hizo casting.

“Yo tengo un lugar muy especial para Cuna de Lobos, porque en ese momento con esta trama era muy diferente lo que estábamos contando a nivel producción. Los realizadores no estaban haciéndolo. Fue una historia que rompió muchos paradigmas ya establecidas, dado que se manejó en el género de thriller, suspenso y drama. Y la protagonista es una villanaza. Yo creo que sí rompimos con muchísimos esquemas y ni hablar del elencazo”.

Al referirse al cáncer que superó, dijo que tiene la necesidad de compartir con la gente su experiencia. “Lo que yo aprendí, las cosas que a mí me ayudaron, sin ser doctora ni experta en el tema. Si me parece importante decir que hubo cosas que a mí me sirvieron mucho en la vida diaria, no sólo a las afectadas del mal, sino a todos. Lanzar un libro, si lo he pensado, sobre todo y más que nada, por el simple hecho de compartir la experiencia para que la gente no tome como castigos o recompensas, lo que nos pasa en la vida. Todo es parte de un aprendizaje”.

UN ÁNGEL LA SALVÓ

En días pasados, Rebecca Jones tuvo un percance con una camioneta que lo definió, “fuera de lo normal. Aunque la verdad, fue un accidente, de esos accidentes tontos, tontos, pero Bendito Dios bien, ya todo paso. Y yo subí el video. Lo más importante es que me cuidaron unos Ángeles o yo no sé, de verdad fue muy cerquita de haber sido una tragedia”, finalizó.