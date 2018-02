¿Lucero se presentará en Bellas Artes?

La carrera de Lucero ha dado transitado de la televisión, al cine, al teatro y la música. En todos estos espacios ha tocado diversos géneros y temas que la han hecho una de las figuras más destacadas del medio artístico nacional.

Con una mirada de ensueño Lucero señala: “Las cosas como Bellas Artes… a mí se me hace increíble, pero es que luego todo el mundo se queja”, dice con una sonrisa temerosa a las críticas. “Si se da estaría increíble, creo que es un recinto para cantantes mexicanos que sería padrísimo”, explica cautelosa.

Ahora la cantante finaliza la grabación de su disco "Más enamorada con banda", el segundo que realiza en este género musical, y el cual estará compuesto por 13 temas bajo la producción de Luciano Luna (El Bebeto, Horóscopos de Durango). Este disco es una manera de salir de su zona de confort, arriesgándose como artista para mantenerse vigente.

“En tantos años de carrera pueden suceder muchas cosas: algunos pueden aburrirse y retirarse; otros pueden estancarse en un mismo estilo. Yo prefiero permanecer vigente con cosas nuevas, pues es una carrera que me ha costado mucho trabajo y esfuerzo”, explica.

El próximo año Lucero cumplirá 40 años de carrera, tiempo en el que, dice, ha cosechado más logros que fracasos. “Ha habido muchos momentos de éxito, como actriz de telenovelas; en su momento las películas juveniles o en la música también. Los momentos buenos son los que más recuerdo, o en los que más me fijo. Porque las partes negativas, de fracasos, no las veo, no las tengo en mente”.

Consciente de que pronto cumplirá cinco décadas de vida y cuatro como artista, Lucero espera poder celebrar en grande con sus fans tantos años de carrera. “Me gustaría más celebrar 40 años de carrera que 50 de persona”, dice en tono de broma. “Seguramente habrá un disco en ese momento que pueda representar este tiempo. No sé si de éxitos o de temas vueltos a grabar, pero sí algo representativo de 40 años de carrera estaría padre. Y alguna presentación en algún lugar donde pudiera reunirme con el público y poder celebrar este tiempo”.

Al cuestionarle sobre qué le falta por hacer después de tantos años de carrera, Lucero piensa y responde: “Sin que suene presuntuoso siento que no me falta nada. He podido hacer todo lo que he querido. Diario hay sueños, cosas por hacer, y nunca creo que lo tengo todo. Al contrario, lo que me falta es lo que venga, proyectos que sigan gustando, que toquen el corazón, esas cosas son las cosas que me faltan por hacer, las que están por venir”.