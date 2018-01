Lucharé por esos sentimientos que escribí: Lana del Rey sobre demanda de Radiohead

Desde que Lana Del Rey confirmara que había sido demandada por Radiohead debido a similitudes de su canción Get free con el clásico Creep de 1992, esta disputa se ha convertido en uno de los temas más candentes del momento.



La artista neoyorkina defiende que su canción no está inspirada por la de Radiohead, pero la cuestión terminará decidiéndose en los tribunales próximamente. Hasta que eso suceda, se abre el período de opiniones, especulaciones y todo tipo de comentarios.



Incluso Lana ha vuelto a hablar. Lo ha hecho durante su concierto de este 7 de enero en Denver, llegando a calificar a Get free como su "manifiesto personal" y sugiriendo la posibilidad de que dicha canción sea eliminada de futuras ediciones de su último disco, Lust for Life (2017), como resultado de la demanda.



"Solo quiero que sepan, independientemente de si se elimina de todo todo, que esos sentimientos que escribí... Que realmente voy a luchar por ellos, incluso si esa canción no está en futuros lanzamientos físicos del álbum", dijo al público de su recital en Denver.



Y aún añadió, con cierto tono melancólico: "Solo quería que supieran eso, para los niños y para los que no son niños, para los verdaderos fanáticos, que están aquí. Así que eso es probablemente lo último que diré al respecto. Pero gracias".

/afa