Luego de 141 episodios, hoy termina La querida del Centauro

La teleserie La querida del Centauro, en su primera temporada llega hoy a su fin después de 141 episodios por la cadena Telemundo Internacional como lo informó la actriz Alexandra de la Mora, quien da vida al personaje antagonista Julia Peña, esposa del mafioso Benedictino Suárez (Humberto Zurita), el cual tendrá que ajustar cuentas ante tanta violencia y matanzas que poblaron esta historia.

En entrevista con El Sol de México, Alexandra de la Mora adelantó que “Julia tendrá un inesperado e interesante final como una mujer que confió ciegamente en su hombre El Centauro, quien la traicionó por Yolanda, una mujer más joven”.

Sin dejar de reconocer que “yo nunca en mi vida real seguiría el camino que ella se labró para sí y aun cuando la considero una anti-héroe, de Julia lo que me quedo con ella es su lealtad a su gente. Ella nunca hubiera traicionado a El Centauro, comenta De la Mora.

Y agregó la actriz durante la charla, “de lo que también le aprobé que ella si quiere a su hijo como una leona en celo, lo cuida y cuida lo que está a su alrededor, Sin embargo, aunque Julia tiene esas cualidades, no deja de ser una persona non grata, porque ella se movió del lado oscuro de la vida y sin valores por lo que no acaba bien y tendrá un final sorprendente”.

Como parte de las anécdotas que vivió a lo largo del rodaje de la teleserie La querida del Centauro, Alexandra de la Mora confió que aunque Humberto Zurita buscó neutralizar la tonadita norteña, ella se impuso y ambos en las escenas lo hicieron conservando esta forma de hablar.

Recordó que “en mis trabajos anteriores venía realizando personajes de mujeres con mucho dolor, o de buenas; y Julia fue una caracterización que le tenía muchas ganas, me permitió hacer una mujer más fuerte, gozar el realizar cosas que como persona normal en mi vida normal no lo hubiera hecho”.

Al preguntarle su opinión sobre las mujeres líderes en el narco, la actriz afirma que: “Yo creo que estas mujeres tienen que justificarse demasiado para poder estar ahí. Yo no me imagino que ha de ser un mundo donde la vida y la muerte está en paralelo, y te llevan al peligro y al riesgo constante. Entonces no creo que sea fácil, ha habido muchas que han jugado un papel importante en estos universos”.

La querida del Centauro tendrá su gran final hoy a las 22:00 horas por el canal Telemundo Internacional.