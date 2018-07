Luis Caballero, el fiestero que quiere ser conductor de Tinderella

Es indudable que Luis Caballero, mejor conocido como Potro, logró una fama de fiestero en el show de Acapulco Shore de MTV. Sin embargo ahora es momento de dejar eso atrás y demostrar que puede hacer otras cosas como conducir el nuevo programa de Canal U, Tinderella.

No es la primera vez que se desempeña como conductor, pero sí la primera en que un proyecto le representa un desafío importante en su carrera. “Este programa es un reto personal para mí, para quitarme la etiqueta de Acapulco y para que vean que no solo se andar en la fiesta, sino que puedo conducir un programa como este”, explica Potro.



El hecho de que ahora intente quitarse las etiquetas no significa que desprecie lo que ha hecho en Acapulco Shore, con el que despegó su carrera. “Yo creo que es algo que me vio nacer, que me hizo. Poco a poco se irá quitando esto con futuros proyectos y algo súper padre de Tinderella es que el programa también me deja ser cien por ciento como yo soy”.

Potro también se ha desempeñado como cantante, y recientemente presentó el sencillo Over you, en colaboración con Atl Garza y Paly. Estas otras formas de trabajo significan para él una oportunidad para demostrar su talento más allá de Acapulco Shore. “El trabajo habla por sí solo, no es que te encasillen y ya. Como lo vayan viendo se van a dar cuenta que si rifas. La gente tiene la última palabra y van a juzgar si es una buena conducción o no”.

Sobre Tinderella, Potro explica que es un programa que hará divertir a la gente, pues verán cómo los concursantes sacan sus dotes de conquista ocultos. “Los participantes van en busca de amor, realizando varios retos y un reto final, donde tienen que luchar por el amor”, explica sobre este show que se transmite todos los miércoles a las 21:30 horas por Canal U.

El conductor dice que se sintió bastante satisfecho con este trabajo, pues además pudo lograr que los participantes se mostraran tal y como son. “Creo que tengo un don para desinhibir a la gente con retos y explotando la personalidad de ellos, para que no tengan pena de nada”.