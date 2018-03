Luis Fonsi conquista a sus fans y se presenta con éxito en el Auditorio

México.- Un viaje por el tiempo ofreció el cantante Luis Fonsi durante el concierto que ofreció la noche de este viernes en el Auditorio Nacional, donde hizo un recorrido por sus éxitos ante nueve mil admiradores mexicanos, cifra de acuerdo con los organizadores.

Luego de una cuenta regresiva la fiesta inició, en la que el vocalista apareció en medio del escenario para derrochar talento, una gran dosis de baile, diversión, temas románticos, que todos los presentes disfrutaron.

“Buenas noches México, qué belleza de lugar, gracias por permitirme estar aquí y darme la oportunidad de pisar este escenario tan prestigioso, poder traer nuestra música, compartirla y celebrarla con ustedes.

“Les agradezco, estamos felices de estar aquí ¿ustedes también, están cómodos, necesitan algo? Avísenme cualquier cosa”, dijo el anfitrión en su primera intervención.

Posterior a canciones como “Tanto para nada”, “Corazón en la maleta” y “Nada es para siempre, el intérprete adelantó que esta cita era una noche mixta, un sube y baja de emociones.

Esto, ya que dijo que "habrá canciones de amor, pero también mi ritmo provocará bailar un poquito, trataremos de que disfruten”, y así sucedió con canciones desde el inicio de su carrera como “Imagíname sin ti”, que la grabó hace 20 años, hasta lo más nuevo.

“Y así vamos a viajar en el tiempo, todos juntos, yo lo que quiero es que la pasen bien, que se relajen, si se quieren poner de pie lo hagan, o bien, si se quieren sentar, que si falta por cantar algo me avisan y la cantamos, si no me la sé, la invento”, aseveró.

Continuó su repertorio con la pieza “Apaga la luz”, musicalizada con una banda de acompañamiento; la siguiente melodía, “Llegaste tú”, indicó que tiene un valor sentimental para él.

Al respecto, puntualizó que hay temas que ya tienen nombre y apellido y se la escribió a su hija Micaela; sin embargo mencionó que cualquier persona se la puede dedicar a alguien que haya cambiado la vida de cada quien y no necesita ser la pareja, como por ejemplo, algún amigo, maestro, vecino.

Ésta la compuso junto a uno de sus ídolos: Juan Luis Guerra, uno de los cantantes que considera es uno de los más importantes de la música latina.

“Yo te propongo”, “Llena de amor”, “Por una mujer” fueron las que siguieron, antes de que se cambiara la chamarra de piel, por una de mezclilla, para seguir con “Llueve por dentro” y “¿Quién te dijo eso?”, al lado de su primer invitado, el dúo Río Roma.

Con bailarines, el ánimo siguió arriba con algunos "covers" como “Gyal you a party animal”, "Without you”, “Claridad”, “Shut up and dance” y “Las flores”, esta última orginal de Café Tacvba; para seguir con su éxito “Échame la culpa”.

“Tienen que conocer mi tierra Puerto Rico, los invito, se quedan allá en mi casa, los busco en el aeropuerto, les doy un 'tour', hacemos una fiesta; los invito a que conozcan un pedazo de mi tierra, porque yo sé que los van a tratar igual de bien que ustedes, cada vez que vengo a México”, platicó.

Comentó que durante estos últimos 20 años de carrera sus fans de esta nación siempre lo han recibido con muchísimo amor, por eso les da las gracias.

Agregó que el año pasado la gente atravesó por momentos difíciles, pero subrayó que juntos “salimos adelante, no nos dimos por vencidos y de eso se trata la siguiente canción, hay que seguir luchando con fe, con Dios por delante”.

La siguiente fue “No me doy por vencido”, un himno de esperanza que cantó a dueto con Paty Cantú, para seguir con su hit del momento “Despacito”, que interpretó dos veces; en una le regalaron una Bandera de México y sombrero de charro.

Tras dos salidas en falso, Luis Fonsi regresó al escenario con una bandera de la Selección Mexicana, para la sorpresa de todos y así cantar “De música ligera”, de Soda Estéreo.

