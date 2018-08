Luis Gerardo Méndez presenta en un caballito, su amuleto de la suerte

Luis Gerardo Méndez se encuentra en los cuernos de la luna gracias los múltiples proyectos que lo mantienen desde hace años en una buena racha en teatro, cine y televisión, y ahora adereza este momento convirtiéndose en empresario de su propia marca de mezcal artesanal que lleva por nombre Ojo de Tigre.



Al reconocido actor que ha dejado huella por sus papeles de Chava Iglesias (Club de Cuervos) y Javi Noble (Nosotros los Nobles), por fin se le hizo el negocio que tanto deseaba su personaje en la película de Gary Alazraki. Debuta en los negocios, no de gasolineras VIP como lo soñaba en el cine, pero sí uno más ambicioso, como él nos cuenta en una entrevista exclusiva en el hotel Boutique Domingo Santo del Centro Histórico de la CDMX.



“Estoy muy contento, justo la diferencia es que Javi y Chava tienen buenas ideas rápidas pero nunca quedan bien (risas), aquí sí quisimos hacer algo que quedara, sabíamos que iba a requerir tiempo y después de 15 meses de tener la primera reunión con mis socios (de Casa Lumbre) y platicar con los maestros mezcaleros este es el resultado”, contó a el actor.



Apasionado del mezcal, explicó que se involucró en todos los procesos, desde elegir los agaves para la mezcla, logrando un ensamble muy suave para disfrutar el paladar, “afortunadamente se eligieron mis dos favoritos el espadín y el tobalá, además lo más importante fue la elección del nombre con esta referencia a un talismán”.



El actor reveló que para él, esta bebida es su amuleto de la suerte, de hecho tiene un ritual, “siempre cuando termino de dar una función de teatro, antes de una película o una premiere, me tomo un caballito de mezcal porque es un amuleto para mí”.



Considerando que el ojo de tigre es una piedra semipreciosa que no puedes encontrar en muchos lugares, fue uno de los factores que lo motivó a elegir este nombre, además de que también hace referencia al clásico tema de Survivor Eye of the Tiger.



Mientras trabajaba en este proyecto, no se detuvo para seguir con su carrera artística y ahorita se encuentra grabando la cinta en inglés Murder mystery donde le dará vida a un piloto profesional de F1, al lado de estrellas como Jennifer Aniston, Adam Sandler y Luke Evans con quienes ha hecho excelente click en el rodaje.



“Justo estamos a mitad de la filmación, estuvimos cuatro semanas en Montreal (Canadá) y ahora en los próximos días me voy a Italia a terminar la película. Ha sido una experiencia fascinante y disfrutable con estos actores increíbles que son tremendamente generosos y ha sido un placer compartir el set con ellos”, adelantó.



Aunque pareciera que no tiene tiempo, Luis Gerardo es un hombre que no descuida a sus amigos y familia, pero lo más importante para él en este momento es su carrera actoral, por lo que estará listo para estrenar en México el próximo 31 de agosto su nueva película Tiempo compartido que se llevó el premio Sundance por Mejor Guión, además de girar en festivales de cine en Rotterdam y Guadalajara.