Luisito Comunica llega a la portada de Playboy en África

El youtuber Luisito Comunica dio a conocer este lunes a través de sus redes sociales la portada que protagonizó para la revista de Playboy en su edición africana.

El popular creador de contenido en internet se unió a un reducido grupo de hombres que puede presumir de tener una portada en la icónica revista; en este caso, El Pillo, como también se conoce al influencer, aparece acompañado de la modelo Jaqueline Mosa y fumando un cigarro de marihuana.

"Este mes yo soy la portada de Playboy, no sé si me da risa, no sé si me dan ganas de llorar, esto es algo muy 'cool' (bueno). Yo soy fan de la revista desde que era un niño", aseguró el youtuber en sus redes sociales.

En 2020, el reggaetonero puertorriqueño Bad Bunny se convirtió en el primer latino en protagonizar la primera portada digital de la firma estadounidense.

Pero a él se suman nombres como los de Hugh Hefner –creador de la revista–, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, el actor Peter Sellers, el guitarrista de Kiss Genne Simmons, y el cantante Bruno Mars, como algunos hombres de los pocos elegidos para hacerlo.

Según expresó con emoción en sus historias de Instagram, la invitación surgió luego de que realizara unos trabajos en África como parte de los videoblog que publica desde hace años en Youtube.

"Conocí a unas personas a quienes les gustó mi trabajo por África el año pasado donde documenté varias cosas. Les interesaba el punto de vista de una persona bastante conocida de otro continente sobre cuestiones culturales de África y una cosa llevó a otra y ¡boom!", explicó.

Desde la cuenta de Instagram de la revista africana, se lee una declaración de Luis Arturo Villar que forma parte de la entrevista que ya fue publicada en la versión impresa de enero.

Según anuncia, Villar mantuvo una conversación en torno a las experiencias que tuvo como extranjero al convivir con algunas tribus africanas.

"La cultura africana es fascinante, especialmente lo orgullosos que están de la tribu de la que provienen y la respetan. El hecho de que tribus indígenas sigan vivas hoy en día es fascinante", adelanta la publicación sobre las declaraciones del influencer quien convivió con la tribu Hadzabe en Tanzania.