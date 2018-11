Lupita Jones recibe amenazas de muerte por su postura de concursantes trans

Lupita Jones, directora general de Mexicana Universal, dejó muy en claro su respuesta sobre la participación de las concursantes trans en los certámenes de belleza como el Miss Universo: “una mujer nacida mujer jamás va a ser igual a un transgénero, biológicamente no son iguales”, expresó la ex ganadora de la corona y confirmó que desde hace poco más de un mes que reveló su postura, ha recibido amenazas de muerte a través de las redes sociales y expresó ser presa de miedo por lo que le pueda suceder a su integridad física.

“Confío en mí, que actúo de buena fe y sin buscar el mal para alguien, pero de pronto esas posturas tan extremistas caen en terrorismo, porque recibí amenazas de muerte, recibí insultos y ofensas que jamás había escuchado y miren que no soy tan fresa, recibí insultos jamás escuchados, no me parece correcto porque igualmente si todos aspiramos a convivir en armonía y en paz, debemos actuar de la misma forma. Mis palabras en ningún momento buscaron ofender o buscaron discriminar, ni buscaron atacar a nadie, ni minimizar a nadie. Sólo fue mi punto de vista”.

Lo anterior fue declarado durante la presentación a los medios de la colimense Andrea Toscano Mexicana Universal 2018, quien el próximo martes 27 deja México con rumbo a Bangkok, Tailandia; a incorporarse a la competencia de belleza mundial que tendrá su gran final el próximo 16 de diciembre.

EL MIEDO SE APODERA DE ELLA

La Jones con una gran claridad expresa en su declaración sostuvo que sí tiene miedo que dichas reacciones verbales en su contra, se vayan a convertir en hechos, “Sí, sí tengo miedo, porque sí, definitivamente sí hay cosas que no puedes tomar a la ligera. Desafortunadamente nuestra sociedad está viviendo en un ambiente de odio de resentimiento social en todos los aspectos, lo vemos en la calle, en la convivencia diaria. Y ésta situación definitivamente no puedes pasar por alto ni a la ligera, máxime que se genera más violencia hacia la mujer, que obviamente, me siento vulnerable ante cualquier opinión que yo pueda externar porque ese odio generalizado que estamos viviendo te llega de cualquier manera. Debemos de ser mucho más conscientes más prudentes en nuestro actuar”.

No obstante, Lupita Jones dice que si la comunidad LGTB+ pide respeto y tolerancia sostiene ella, “ellos también deben ser más abiertos, aceptar que puede haber personas que no por el hecho de pensar igual, a ellos se les está agrediendo.

“Debo estar receptiva que se puede pasar de hablar a la acción, obviamente es algo que puede pasar y sí da miedo. De hecho, he estado en sitios abiertos con gente y me he topado con personas de esta comunidad y he esa mirada de odio espantosa e igualmente recibo apoyo de las personas LGTB+, que al verme me piden la foto, me abrazan y me dan un beso en la mejilla. Esto está polarizado, y no por eso me voy a callar”.

Todo a esto porque España tiene una competidora transexual Ángela Ponce y compite por el cetro y corona mundial en este año, de lo que sostiene Lupita Jones, ganadora mexicana absoluta en 1991 por dicho título por parte de México.

“Con este tema del concurso he sido muy clara porque la organización y su reglamento lo tiene aceptado bajo ciertos requisitos que todos los países en dado caso tendríamos que cumplir. En México aún no sucede que compita y gané un trans. Entonces nos mantenemos en el marco legal de nuestro país y los reglamentos que establece la organización y los respeto”, finalizó.