Macaulay Culkin rompe el silencio sobre si Michael Jackson abusó sexualmente de él

Pasan los años y tal parece que el llamado “Rey del Pop”, Michael Jackson, no puede descansar y aún su nombre está envuelto en temas polémicos.

Pero, sin duda alguna, el escándalo que más afectó la imagen del cantante fueron los señalamientos que cometió de abuso sexual en contra de menores en su lujosa residencia de Neverland, la cual, por cierto, estaba invadida por figuras de niños y diferentes atracciones para los pequeños.

OMG! Michael Jackson le habría comprado joyas a niño para ¿callar violación?

Cuando estuvo Michael Jackson en el ojo del huracán por este delicado tema figuró el nombre de Macaulay Culkin, el entonces pequeño actor de la cinta Mi Pobre Angelito, pues algunos medios de información daban por hecho que había formado parte de una lista de niños agredidos sexualmente por el famoso cantante.

Ahora, varios años después, Macaulay Culkin rompió el silencio y relató en una entrevista con la revista Esquire cómo era su relación personal con el “Rey del Pop”.

Voy a comenzar con una frase que no es una frase, es la verdad: nunca me hizo nada

“Nunca lo vi hacer nada. Y especialmente en este crítico momento hoy en día no tendría ninguna razón para callarme nada. El tipo falleció. En todo caso, no voy a decir que fuera elegante o algo así, pero es un buen momento para hablar. Y si tuviera algo que hablar, lo haría sin problemas. Pero no, nunca vi nada; nunca”.

También mencionó que la última vez que vio al cantante fue en un baño del Tribunal Superior del Condado de Santa Bárbara, en 2005, donde Macaulay fue testigo en el juicio contra Jackson, quien en esas fechas fue acusado de intoxicar y abusar sexualmente de un niño de 13 años que tenía cáncer. En esa ocasión, el cantante fue absuelto.

Además, compartió que el cantante le dijo algunas palabras en ese encuentro: “Mejor no hablemos. No quiero influir en tu testimonio”.

Ahí los dos se abrazaron antes de regresar a la sala de juicio y fue la última vez que vería con vida a Michael Jackson, dijo.

A principios del año 2019 se estrenó el documental Leaving Neverland, que narra los supuestos casos de Wade Robson y James Safechuck, quienes aseguran que Michael Jackson abusó sexualmente de ellos cuando eran niños.

"Voy a contar una buena historia de Michael Jackson en la que no está involucrado en absoluto el propio Michael Jackson", dijo Culkin, quien compartió una anécdota ocurrida luego del estreno del documental.

"Me encontré con James Franco en un avión. Me topé con él dos o tres veces a lo largo de los años. Lo saludé mientras colocábamos nuestras maletas”.

“¿Hola, cómo estás? Bien, ¿cómo estás?, y él dijo: Vaya con ese documental! Eso fue todo lo que dijo. Estaba así como queriendo hablar sobre el tema. Entonces me dice: ¿Y qué piensas? Me volví hacia él y le dije: ¿Quieres hablar de tu amigo muerto? Y él, tímidamente, respondió: No, no quiero. Genial, tío, me ha gustado volver a verte”, relató.

Macaulay Culkin participó en el video del tema Black and White que el “Rey del Pop” estrenó en 1991.