Madame X, el nuevo personaje de Madonna

Caracterizada con un parche y una fusta al estilo de Madame X, personaje que da nombre a su nuevo disco que estrenará el 14 de junio, Madonna presentó en un programa especial en vivo de MTV el video de su más reciente sencillo Medellín, en donde colabora con el reguetonero Maluma.

En una transmisión mundial que reunió vía satélite a fans de la cantante en Londres, Nueva York, Milán y Sao Paulo. Una de las seguidoras cuestionó a la Reina del Pop sobre una línea de Medellín, donde dice “Regresé a mis 17 años y me permití ser ingenua”.

“Lo que me refiero con eso es que puedo ser ingenua si no me importa lo que las personas piensen”, respondió Madonna. “Cuando empecé mi carrera como artista fui ingenua y hay algo bueno sobre ello, no piensas en los juicios, en lo que la gente piensa sobre lo que haces, eres libre y pura. Quiero volver a ese momento en mi vida, cuando estaba empezando en NY y no me importaba lo que pensaran”, expresó.

Gossip [Video] Madonna debuta en el reguetón y decepciona a sus fans

La cantante recordó que la música de sus inicios surgió de escuchar los ruidos en las calles de Nueva York, “no tenía que ver con las opiniones, sugerencias. Además, cuando tenía 19 años me dieron el nombre de Madame X, así es que la vida es un circulo”, aseguró.

Antes de presentar su propio video, Madonna tuvo un enlace con Maluma, quien se encontraba en Miami. Entre coqueteos, la dupla bromeó sobre su relación y su trabajo con esta canción “¿Qué te vas a poner para los Billboard?”, le cuestionó la cantante al colombiano, pues ambos presentarán por primera vez en vivo esta canción durante esta entrega de premios que se realizará el 1 de mayo.

El video de casi siete minutos de duración inicia con Madonna orando y preguntando cómo es posible confiar en alguien si ha sido decepcionada y traicionada tantas veces: “Nunca seré lo que la sociedad espera que sea. He visto demasiado, no puedo dar vuelta”, dice.