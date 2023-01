Madonna anuncia gira mundial para festejar 40 años como la reina del pop: qué países visitará

Este martes, Madonna anunció en su cuenta de Twitter su próxima gira mundial The Celebration Tour en donde festejará 40 años de carrera con sus más grandes éxitos.

La reina del pop, arrancará la gira el próximo 15 de julio en Vancouver, Canadá; visitará Chicago y otras ciudades estadounidenses, sin dejar atrás Nueva York, la ciudad que la vio nacer como una estrella y en donde saltó a la fama.

La gira se llevará a cabo en Europa, Estados Unidos y Canadá, en ciudades como Londres, París, Barcelona y Amsterdam en donde el show llegará a su fin el 1 de diciembre de 2023.

A través de un comunicado, Madonna habló sobre las grandes expectativas que tiene sobre sus próximos shows y su entusiasmo por cantar a sus fanáticos sus canciones más icónicas.

"Estoy emocionada de explorar tantas canciones como sea posible con la esperanza de darles a mis fanáticos el espectáculo que han estado esperando", dijo Madonna.

Algunas personalidades que la acompañarán en The Celebration Tour serán Bob the Drag Queen, Lil Wayne, Jack Black y Diplo, como se muestra en la presentación que la artista realizó a través de un video en la plataforma de YouTube.

Los fanáticos latinoamericanos tendrán que esperar un poco para poder asistir a un show en vivo de la cantante, pues la gira sólo llegará al Norte del continente americano.

Cuatro décadas en escenarios y en la pantalla grande

A lo largo de 40 años de carrera musical, Madonna ha conseguido ser reconocida como una de las mejores representantes de la música pop y el espectáculo.

Tiene siete Grammys, ha grabado 14 álbumes de estudio, es considerada como una de las personalidades que ha influenciado a varias generaciones de artistas.

La estadounidense ha dejado huella no solo en los escenarios, sino también en el cine, durante su trayectoria a participado como protagonista en 11 películas, dentro de las antiguas está Aventuras en Shangai de 1987, Un equipo muy especial de 1992, o Madonna lanzada en 2015.

La diva del pop, también ha tenido participaciones especiales en Agent Cody Banks 1 y 2, Loving Neverland y Girl 6.

Los documentales también son un territorio explorado por la artista, uno de los más representativos es A la cama con Madonna de 1991, también Madame X, producción lanzada en 2021 y Madonna y The Breakfast Club, de 2018.

Una estrella polémica e irreverente

Madonna se ganó un lugar en la industria no sólo por su talento como cantante, actriz o bailarina, sino porque supo incomodar a los extractos sociales más conservadores desde el inicio de su carrera.

Su actitud desenfada y provocativa conquistó al público que no estaba acostumbrado a que una mujer fuera segura de sí misma y demostrara irreverencia en cualquier proyecto que participara, lo que la llevó a ganarse las primeras planas de los medios que poco a poco la convertirían en una de las mujeres más reconocidas del planeta.

En 1984, en la primera edición de los MTV Video Music Awards, Madonna llegó vestida de novia e interpretó Like a Virgin, tirada en el suelo y con una coreografía que fue catalogada como depravada por los sugerentes movimientos sexuales que incluía.

La reina del pop tampoco fue bien vista por grupos provida por apoyar el aborto y el sexo antes del matrimonio entre los adolescentes cuando dio a conocer su canción Papa Don't Preach en 1986.

Temas como el sexo, los desnudos, la diversidad sexual y las referencias religiosas mostradas en varios de sus videoclips hicieron que la catalogaran como una mujer que sobrepasaba constantemente los límites.

Sus problemas con la iglesia católica también han sido frecuentes, pues la han excomulgado en tres ocasiones.

Por último, el famoso beso de tres, protagonizado por Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera en el 2003, en el escenario de los MTV Music Awards, fue prácticamente lo que se llevó la noche de la premiación, la escena sigue siendo uno de los momentos más épicos de la música y la televisión.