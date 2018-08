Madonna, la polémica reina del pop, cumple 60 años

En 2016 Madonna fue nombrada por Billboard cómo la Mujer del Año. En este evento relató las dificultades que conlleva ser mujer en una industria como es la musical, donde “no hay reglas si eres un hombre, si eres una mujer tienes que jugar el juego”, romper las reglas e imponerte a los rechazos.



En sus 60 años de vida, Madonna ha enfrentado a miles de rechazos. Desde su infancia, cuando ella tenía cinco años y su madre murió y quedó a cargo de su padre, con quien tuvo graves problemas. Fue entonces que cumplió 20 años y con 35 dólares en la bolsa viajó a Nueva York, donde se instaló para intentar una carrera como bailarina.



Ahí se unió al grupo Breakfast Club,donde comenzó a cantar. Abandonó el grupo para realizar su primer disco, pero fue rechazada de varias compañías por no ser lo “suficiente talentosa”. Cuando le dijeron que no, Madonna encontró a Reggie Lucas, quien le produjo la mayor parte de su álbum homónimo que hasta ahora ha vendido más de 10 millones de copias.

Un año más tarde vino Like a virgin. La propuesta de vestir como novia parecía demasiado para la compañía. Cuando le dijeron que no, Madonna lo hizo. Como si no fuera suficiente, en la gala de los premios MTV de 1984 interpretó la canción y se tiró en el escenario moviendo la cadera simulando tener sexo. La presentación se volvió una de las más importantes de la televisora.



Cinco años después grabó Like a prayer, una canción considerada por el Vaticano como “blasfema”, por quemar cruces en su video, lo que la hizo perder un contrato con Pepsi. El pleito legal lo ganó y la canción se volvió un himno. Por si fuera poco, en sus conciertos asemejaba una felación con el micrófono o vestía un brassiere de conos para generar mayor provocación. Entonces se volvió un icono de moda y un estandarte feminista.



Para 1993, después de que se filtraron unas fotos suyas donde aparecía desnuda, muchos la atacaron e intentaron terminar su carrera. Entonces Madonna lanzó el disco Erotica (cuyo título ya lo dice todo), además de su libro llamado Sex, con imágenes suyas al desnudo. Hoy este material gráfico es considerado uno de los más valiosos dentro de la cultura pop.



A la par de su carrera musical, Madonna quiso actuar. Había hecho cintas como Desesperadamente buscando a Susana o El cuerpo del delito con comentarios de medianos a malos. La crítica le dijo que no sabía actuar y que era mejor retirarse. Luego interpretó a Eva Perón en la cinta Evita y ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz en una Película Musical.



Fue entonces que tuvo a su primera hija y se retiró de los escenarios durante un tiempo. Muchos pensaron que no recuperaría su carrera.



En 1998 regresó con Ray of lighty dos años después con Music. Ambos ahora son parte de los 500 mejores discos de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. Por si fuera poco, su gira Drowned World Tour, la primera que hacía en ocho años, fue de las más exitosas ese año en Estados Unidos.



Se pensó que la Chica material no podía ir más lejos. La llegada de nuevas estrellas a la música cuestionaban su posición en la industria. Entonces llegó la entrega (de nuevo) de los premios MTV en 2003, Britney Spears y Christina Aguilera la acompañaron para cantar y también para compartir un beso que escandalizó al público y quedó enmarcado en la historia del pop.



Dos años más tarde presentó el álbum Confessions on a dance floor, un disco atemporal que recuperaba los sonidos disco y que dejó éxitos como Hung up. The Confession Tour, el álbum en vivo dirigido por Jonas Åkerlund y con el que inmortalizaba esta gira ganó un Grammy.



Para 2008 vino Hard candy, un disco que mezclaba R&B y pop que le generó críticas malas. Sus detractores comenzaron a dudar de su vigencia en la música y comenzaron a criticarla por su edad (tenía entonces 50). Lo mismo sucedió con sus sucesores: MDNA (2012) y Rebel heart (2015) que lograron ventas malas según lo acostumbrado para ella.

Madonna respondió en el escenario con las giras Sticky & Sweet, The MDNA Tour y Rebel Heart Tour. Las tres se ubican ahora entre las giras con mayor recaudación de la historia y las dos primeras encabezan la lista para una artista femenina. Los conciertos de la cantante se volvieron entonces de las más rentables en la última década.



En el último año, Madonna ha sido criticada por publicar fotos en su cuenta de Instagram donde muestra su busto o luce “demasiado sexy” para su edad. Hace unos días, poco antes de cumplir sus 60 años, posó para la revista Vogue en una pose sensual. Las críticas negativas no faltaron y eso desató un movimiento de mujeres con edades similares que reprodujeron la misma imagen, demostrando que no hay momento en la vida para lucir con esplendor.

Madonna sigue jugando el juego, rompiendo el molde, y en camino al lanzamiento de su próximo disco. El camino no será fácil, pero eso no es nada nuevo para ella, quien ha dejado más que claro por qué es la Reina del pop. Y como dice una de sus canciones: “Existe solo una reina… y esa es Madonna”.