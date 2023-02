Madonna responde a las críticas por su físico: "soy discriminada por mi edad"

El pasado fin de semana, Madonna sorprendió a sus fans tras aparecer en la ceremonia número 65 de los premios Grammy. La "reina del pop" subió al escenario para presentar el número de Sam Smith y Kim Petras, quienes interpretaron su éxito Unholy, además de dar un discurso en el que reconoció la fortaleza de otras estrellas.

Además, la intérprete de Material Girl mencionó que en ocasiones puede ser difícil soportar los señalamientos mediáticos, pero cuando eso ocurre, quiere decir que las cosas están bien. Asimismo, agradeció a todas las celebridades que le han abierto las puertas a otras.

“Esto es lo que he aprendido después de cuatro décadas en la música. Si te llaman sorprendente, escandalosa, que causas problemas, provocativa o peligrosa, desde luego vas por el buen camino”, sostuvo la cantante; sin embargo, luego de su participación, empezó a recibir cientos de críticas por su apariencia y edad, pero decidió no quedarse callada.

Foto: AFP

Madonna aseguró sufrir discriminación por edad y misoginia

La cantante explicó que quiso presentar a Sam Smith y Kim Petras porque su éxito es un gran avance social, pero lamentó que las personas solo prestaran atención a su rostro, en especial por una imagen capturada en un ángulo poco favorable para cualquiera.

“En vez de enfocarse en lo que dije en mi discurso, que hablaba de estar agradecidos por la audacia de artistas como Sam y Kim, mucha gente eligió únicamente hablar de los close ups que me hicieron en fotos y que habría distorsionado la cara de cualquier persona", destacó la estrella a través de su cuenta de Instagram.

#queenofpop #reinadelpop #celebration #celebrationtour #motivacion #discurso #discursomotivacional #motivacional #grammys2023 ♬ sonido original - Witchboy Hale @witchboyhale Discurso motivacional de @madonna en los #Grammys 2023 subtitulado al español. #madonna

En este sentido, Madonna afirmó que se ha convertido en una víctima de discriminación por edad, es decir, es rechazada por ya no ser o no parecer joven, agregando que ese tipo de señalamientos son resultado de la violencia en contra de las mujeres.

“Estoy atrapada en el resplandor de la discriminación por edad y la misoginia que impregna el mundo en el que vivimos. Un mundo que se niega a celebrar a las mujeres que pasan de los 45 años y siente la necesidad de castigarlas si siguen siendo fuertes, trabajadoras y aventureras", recalcó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Madonna (@madonna)

Mala relación con los medios

Madonna dijo que a lo largo de su carrera no ha podido tener una buena relación con la prensa, ya que la forma en la que se expresa siempre ha sido un pretexto para que la ataquen, aunque considera que eso no la va a detener y tampoco se ha sentido obligada a pedir perdón.

“Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones creativas que he hecho, ni por la forma en que me veo o me visto y no voy a empezar (a hacerlo)”, enfatizó la diva del pop, y agregó: “Los medios me han degradado desde el comienzo de mi carrera, pero estoy feliz de ser pionera para que todas las mujeres detrás de mí puedan tener un tiempo más fácil en los años venideros”.

Foto: AFP

Antes de finalizar, comentó que siempre buscará ser ella misma, sin importar lo que digan los demás, por lo que buscará seguir generando cambios a su manera: “Espero muchos años más de comportamiento subversivo, empujando los límites, enfrentándome al patriarcado y, sobre todo, disfrutando de mi vida”.

