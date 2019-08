Maite Perroni se estrena como productora en cinta Doblemente embarazada

Maite Perroni saltó a la fama en 2014 por ser parte del elenco principal de la telenovela Rebelde y del grupo RBD durante los cinco años que la banda musical estuvo activa. “Pero no es lo mismo contar una historia a los 20 años que a los 35”, explica la actriz en entrevista con El Sol de México.

Luego de este proyecto, Maite ha trabajado en telenovelas como Cuidado con el ángel o Triunfo del amor, además de protagonizar recientemente la película Dibujando el cielo y continuar con su carrera como cantante con sencillos como Roma o Sin ti, que lanzó este año.

Pero la también cantante tiene claro que su interés está en extender su experiencia dentro de la industria del entretenimiento. Por ello es que hace poco se involucró en la película Doblemente embarazada, película dirigida por Koko Stambuk, en donde Perroni hizo su debut como productora asociada.

“Me ha tocado ver el proceso de esta comedia desde la idea inicial hasta que se plasmó en papel, se corrigió el guion, se levantó la producción y demás. Yo quise vincularme como productora asociada para empezar a entender cómo va esta faceta y empezar a adentrarme más en ella”, explica.

Esta película, actualmente en post producción, es protagonizada por Perroni, Gustavo Egelhaaf, Matías Novoa y Verónica Jaspeado y considera que fue un primer acercamiento a esta nueva faceta que planea explorar de ahora en adelante. “Después de esto trabajamos en otro proyecto donde me voy a sumar como productora de tiempo completo, donde seguramente yo no actúe, sino que me sume al equipo para aprender más”.

Foto: Adrián Vázquez

Para Maite, esta es una oportunidad que espera le abra nuevas puertas, pues explica que “más adelante me gustaría tener la oportunidad de dirigir al mismo tiempo que producir y aprender de los que ya saben. Es padre porque así empieza esta nueva etapa en mi camino y así como puedo tener oportunidad de ser contratada como actriz para un buen proyecto, también puedo empezar a generar otro tipo de propuestas para poder tener contenido que compartir”.

Este es un proceso de madurez que Maite Perroni plasma también en los proyectos como actriz en los que se involucra recientemente. Para muestra está El juego de las llaves, serie de Amazon Prime Video que estrena hoy y en donde forma parte de un grupo de amigos que se involucran en el intercambio de parejas.

“Si a los 20 años me dediqué a contar historias color de rosa y de amor, es porque en ese momento me vibraba y conectaba con eso. Ahora estoy en un momento actoral donde creo que es importante poderme dar el lugar y aprender nuevos retos y experiencias como es este proyecto”, señaló.