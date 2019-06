Maluma, de futbolista a estrella de la música; su vida en Youtube

Actualmente no hay quien no esté familiarizado con el nombre de Maluma ya sea para bien o para mal, su música es conocida incluso por aquellos que no tienen empatía con el canto urbano. Con tan solo 25 años, el cantante ha sido protagonista de grandes polémicas, ganador de varios premios y su carrera ha tomado un impulso tal, que incluso artistas consagrados han querido colaborar con él, uno de los casos más recientes fue la canción Medellín que grabó junto con Madonna.

Juan Luis Londoño es el nombre real del cantante que posteriormente sería llamado Maluma, sobrenombre que se formó a partir de la suma de las primeras sílabas de los nombres de su mamá Marlli, su padre Luis y su hermana Manuela.

El cantante tuvo una infancia relativamente normal, pero marcada por la dolorosa separación de sus padres y fuertes carencias económicas que marcarían el carácter de emprendedor que él asegura lo ha acompañado hasta ahora.

Londoño era vislumbrado por todos quienes lo rodeaban como uno de los próximos futbolistas de Colombia hasta que un día, tras asistir a un concierto de reguetón, encontró en este género lo que pronto se convertiría su gran pasión: la música.

A partir de ese suceso, con tan solo 16 años Maluma se acercó a su tía Yudy Arias para pedirle como regalo de cumpleaños la grabación de una canción que había compuesto, ese fue el gran paso con el que comenzaría a musicalizar fiestas de quince años de muchas chavitas, para después llenar estadios y escenarios alrededor el mundo.

De esto trata el documental Lo que era, lo que soy, lo que seré, que a partir de hoy ya está disponible en YouTube y que ha su corta edad hace un recorrido por a la trayectoria de quien es uno de los artistas latinos más influyentes, demostrando eso en sus redes sociales con sus más de 42 millones de seguidores.

Maluma está serio y para saludarte te mira por el hueco que queda entre los lentes y sus ojos, habla un poco bajo, porque esta un enfermo de la garganta, sin embargo cuando comienza la entrevista se le escapan algunas sonrisas.

Foto: Sony Music

"No siempre uno tiene que esperar a que alguien se muera para hacer un documental, era muy importante para mí que la gente supiera con mis propias palabras y las de mi familia un poco de mi vida personal, esa era realmente la meta, abrir un poco las puertas de mi casa y enseñarle al mundo quien es Juan Luis Londoño, más allá de la música, los bailarines y el espectáculo, es un documental que habla de todas las cosas que he tenido que vivir y que sigo viviendo" expresa el cantante en entrevista para El Sol de México.

Aunque asegura que abrirse frente a la pantalla, fue un poco doloroso, lo tomó "como cierto tipo de terapia. El volvernos a encontrar y vivir esos momentos era necesario. El documental es gran parte mío, pero es mi familia quien está ahí, son mis aliados y también agradezco por decir sí y seguir apoyándome día a día".

Su música puede ser transgresora y polémica y al mismo tiempo romántica e incluso diversa en cuestión de géneros, esa versatilidad para él "ha sido una virtud muy grande de mi carrera, yo soy un artista que me he identificado por la composición y voy a seguir innovando, voy a escribir para mí y para otros artistas también" menciona.

Maluma se concibe a sí mismo como una persona muy ambiciosa "en el buen sentido de la palabra", es por eso que a pesar de los reconocimientos y su camino trazado, el colombiano afirma que "a penas estoy comenzando, tengo 25 años soy muy joven y lo mejor esta por venir así que nada, que se vengan todas las metas que no tengo miedo voy pa'lante" dice con una sonrisa en la cara.

Finalmente confiesa estar viviendo un sueño "cuando comencé mi carrera quería que la gente me reconociera, quería cambiar el mundo, hacer los conciertos que estoy haciendo hoy. Siempre he dicho que hay que tener mucho cuidado con lo que sueñas porque se puede hacer realidad y muy pronto".