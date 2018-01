Maluma revela el mensaje oculto detrás del título de su nuevo disco F.A.M.E

Hace ocho años, Juan Luis Londoño, más conocido como Maluma, se lanzó a la escena musical grabando temas por su propia cuenta. Hoy, convertido en una estrella mundial con himnos urbanos tan bailables como "Felices los 4" reveló en entrevista el mensaje oculto detrás del título de su nuevo disco F.A.M.E.

"La gente puede pensar que el nombre del disco significa fama, pero es lo contrario: son las iniciales de fe, alma, música y esencia. Quiero seguir siendo el joven soñador que comenzó en esto con 16 años y quiero tener siempre los valores muy claros de por qué empecé mi carrera".

¿Qué queda de ese joven colombiano, Juan Luis Londoño, que arrasó en las radios locales de su país hace casi una década con "Farandulera"?

"Queda todo. Sigo siendo el mismo. Mi esencia no ha cambiado. No quiero cambiar. Eso me va a llevar a seguir creciendo en esta industria, como persona y artista. No quiero perder nunca esa infancia ni ese amor por la música", añadió.



Este ídolo juvenil, a sus 23 años, posee casi 31 millones de seguidores en Instagram, siendo el artista masculino latino con mayor éxito en esa red social.



Como avance de su nuevo disco ha presentado "Corazón", junto al artista brasileño Nego de Borel, actualmente el tema número uno de la radio hispana en EU y Puerto Rico, en cuyo videoclip aparece el exfutbolista Ronaldinho.



"Yo era fan del Barcelona por él. Ronaldinho, para mí, es el mejor jugador de la historia. Tenemos una relación de amistad muy chévere", apuntó el músico.





"Corazón", con más de 400 millones de visualizaciones en YouTube desde su estreno en diciembre, no faltará en los conciertos de Maluma en EU, donde su música ha roto la barrera del idioma.



"Es una gran responsabilidad. Es un respiro. Me doy cuenta de que el trabajo arduo mereció la pena: tantas horas en el estudio, viajando de un lado para otro con mi equipo de trabajo y tratando de encontrar ese sonido... Es una alegría que disfruten y se sientan identificados", declaró.



"La música es un lenguaje universal y en la música latina están pasando cosas muy grandes en el mundo entero", valoró.



Maluma confirmó que el lanzamiento de su tercer disco llegará en el primer semestre del año y que, aunque aún no lo ha decidido, cree que el tema "Felices los 4", que ha arrasado en todo el mundo, finalmente entrará en el álbum.



"Tenemos esas incógnitas ahora mismo. Tengo mucha música y no quiero recargarlo con muchas canciones. Estamos viendo cuáles dejo. 'Corazón' sí va a estar y me atrevería a decir que 'Felices los 4' también, pero no quiero que sea un disco largo. No quiero canciones de relleno, sino canciones con las que la gente se identifique", indicó.





El artista aseguró que, aunque tiene ganas de revelar "ya" el contenido de ese trabajo, prefiere ser prudente y planear todo al detalle.



"Quiero un lanzamiento a la altura, a nivel mundial, así que prefiero hacerlo bien. Sin prisa pero sin pausa", sostuvo.



Tras la experiencia de su primer álbum, "Magia" (2012), y especialmente tras la repercusión del siguiente, "Pretty Boy, Dirty Boy" (2015), Maluma es consciente de su "crecimiento musical" y de las expectativas que suscita su siguiente trabajo.



"En este tiempo he aprendido mucho porque he compartido tiempo con grandes artistas como Ricky Martin, Shakira o Marc Anthony. Eso ha dado una visión diferente al disco. Lo estoy dejando todo en él. Es un trabajo muy personal y he sido muy partícipe en la composición de las canciones", señaló.



"Creo que la gente se va a sentir muy identificada con el disco", agregó.



Este fin de semana, Maluma cumple 24 años y, tras confirmar recientemente su relación con la modelo Natalia Barulich, que aparece en el videoclip de "Felices los 4", a 2018 le pide "mucha salud para seguir cumpliendo metas y seguir evolucionando".



Eso sí, siempre tratando de mantener los pies en el suelo.



"Es difícil por las situaciones que paso, pero gracias a mi familia lo consigo. Ellos son mi centro y mi motor. Me ayudan a no perder ese enfoque. Soy muy joven, pero solo me siento así físicamente porque, mentalmente, he vivido muchas cosas que me han hecho crecer rápido", concluyó.

