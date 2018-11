Manolo Cardona, un casanova latino en Rubirosa

Reconocido por su participación en las series El cartel de los sapos, Narcos, La hermandad y varias películas filmadas en toda Latinoamérica como Corazón de león, Contracorriente o La novia de mi hermano, Manolo Cardona ahora se pone de etiqueta para encarnar a carismático y peligroso latin lover en la serie Rubirosa que hoy se estrena a través de Claro Video.



“Es una serie que los va a transportar a un universo único desde la I Guerra Mundial, a un cosmos maravilloso de mujeres, glamur, aventura, excesos de una socialité; es toda una espectacularidad gracias a un hombre inteligente, guapo, de verbo cautivador y espía que supo cercano al gobierno del dictador de República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo”, declaró el actor colombiano Manolo Cardona.

Cuando en República Dominicana está comercializándose en cartelera de cine la trilogía de las películas Rubirosa, para América Latina se transformó en una serie de 12 capítulos, con la dirección de Hugo Rodríguez y Carlos Moreno, proyecto en el que Cardona también participa en la producción.

Manolo Cardona comentó que fue una gran experiencia compartir créditos en esta producción con Ludwika Paleta y Ana Serradilla, en donde se recrearon las vivencias sentimentales del playboy latino Rubirosa, quien además fue piloto de autos de lujo y diestro en el polo, además de ser un espía infiltrado en el gobierno de Trujillo.

Rubirosa contrajo nupcias cinco veces ricas, siendo su primera esposa, la hija Trujillo, Flor, y a la par mantuvo relaciones extramaritales con grandes actrices de Hollywood, la mexicana Dolores del Río, Zsa Zsa Gabor, Joan Crawford, Eartha Kitt, Marilyn Monroe, Ava Gardner, Rita Hayworth e incluso con Eva Perón.

“Rubirosa, es un personaje único, icónico del Siglo XX, que nosotros en nuestra generación no lo conocíamos. En mi caso, oí hablar de él, apenas ocho años atrás cuando fui por primera vez a República Dominicana y me contaron su historia y me dije por qué nadie ha hecho algo sobre él.

“Para mí este personaje es como un Forrest Gump latinoamericano, en el sentido que ha estado presente en los hechos históricos del siglo pasado, pero no como personaje secundario, sino como personaje principal, el gran playboy del siglo XX, tuvo una relación estrecha de amor y odio con el dictador Rafael Leónidas Trujillo que lo hizo diplomático en países como Alemania, Cuba y Argentina.

Manolo Cardona ponderó la interpretación del actor mexicano Damián Alcázar como Rafael Leónidas Trujillo: “Para mí es y fue un honor haber trabajado con Damián, es un ser maravilloso, de unos quilates que cualquiera en el mundo quisiera tenerlo para sus proyectos. Fue una fortuna que hayamos contado con él y que nos haya regalado esta interpretación”.