Manolo Caro cierra el 2018 con la cinta Perfectos Desconocidos

Cuando empezaba el 2018, Manolo Caro ya estaba afinando los detalles de lo que sería su regreso como director teatral con la obra de Straight. Pero también estaba terminando su trabajo en una serie para Netflix, La casa de las flores en Netflix; además sabía que pronto podría comenzar el rodaje de la cinta Perfectos desconocidos.

Lo que no veía venir era que cada uno de estos proyectos darían de qué hablar y se volverían un éxito instantáneo: “y la verdad que bueno que no lo vi, porque de hacerlo seguro se me hubiera ido de las manos”, explica el director, quien este año conquistó estas tres plataformas de entretenimiento totalmente distintas.

“El 2018 ha sido un año increíble para mí, un año en el que pude hacer teatro que es algo que amo; de hacer televisión en streaming y también cine. Definitivamente es un año de absoluto agradecimiento, generoso en su totalidad, donde he tenido oportunidad de trabajar con equipos increíbles”, dice muy orgulloso el guionista y también productor de Elvira, te daría mi vida pero la estoy usando.

Aunque el año no termina, Caro ya tiene la mitad del 2019 ocupado. “La verdad es que me voy a encerrar completamente para hacer las siguientes temporadas de La casa de las flores”, serie que trajo de vuelta a la televisión a Verónica Castro, luego de años de ausencia en ella, pero que también volvió viral a Cecilia Suárez y el acento de su personaje Paulina de la Mora.

Con su peculiar sonrisa bajo el bigote, Manolo Caro agradece todo lo bien que lo trató este año. Pero detrás de sus grandes lentes de pasta gruesa están sus ojos que piden unos minutos extra de sueño.

Foto: Mariana Luna

Y es que el director de La vida inmoral de la pareja ideal, acepta que el 2018 “también fue un año que me ha dejado exhausto… ahora ya lo único que veo en el calendario es cuándo son las vacaciones”, dice entre risas.

Por ello, al terminar la segunda y tercera temporada de La casa de las flores que han sido aprobadas por Netflix, el director dice que tomará un poco de distancia como realizador, pausa que le parece necesaria para “descansar, pero también para escribir y tomar un poco de distancia; creo que mi cuerpo me dejó muy claro que tengo que descansar”, bromea.

Mientras tanto, Manolo Caro continúa en la promoción de Perfectos desconocidos, la cual estrenó apenas ayer con mil pantallas en México, mientras que en Estados Unidos tendrá su premier en el Festival Palm Springs.

La cinta además se estrenará próximamente en Netflix, donde tendrá una versión diferente. “Es una manera de celebrar este año tan maravilloso".

Caro debutó como director de teatro en 2010 con la obra No sé si cortarme las venas o dejármelas largas, la cual llevó al cine tres años después. Desde entonces ha realizado seis puestas en escena, además de cuatro películas. En televisión debutó con La casa de las flores.

