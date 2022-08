Cuando Manuel Ojeda llegó a Hollywood de la mano de Michael Douglas

Manuel Ojeda falleció hoy a los 81 años pero quedará para siempre en la memoria del público gracias a su larga trayectoria no sólo en las telenovelas sino también en el cine.

Incluso, el primer actor llegó a cumplir el sueño de muchos que es llegar a Hollywood y aunque para él no era algo tan relevante, la realidad es que a ver estado en la meca del cine le dio reconocimiento internacional.

Hoy te platicamos cómo fue que el mexicano consiguió estar en la pantalla grande a lado de figuras como Michael Douglas y Danny DeVito.

Manuel Ojeda en Hollywood

La mayoría cree que la llegada a Hollywood del mexicano se dio gracias a la cinta "Romancing the Stone", sin embargo, antes hubo otro filme que sería su primer trabajo en Estados Unidos.

Fue en la película "El robo de las esmeraldas" (Green Ice), donde el actor incursionó en el cine hollywoodense a lado de Omar Sharif y Ryan O'Neal, cuando todavía estaba estudiado teatro y sin siquiera imaginarlo sería tiempo después que esta participación le daría la oportunidad de hacer una de las cintas más reconocidas de la época.

"Cuando se iba a hacer esta película de Dos bribones tras la esmeralda perdida, que en inglés se llama Romancing the Stone, la productora de Michael Douglas encontró en los archivos unas fotos mías de esa película que había hecho antes; entonces, cuando vinieron a filmar a México, yo tenía una representante y fueron a pedir un actor que tuviera esa fisionomía...

"Y así fue como me presentó con los productores, que eran Michael Douglas y su hermano, me escogieron luego, luego, y me cayó la oportunidad de una película muy importante para mí, porque tuvo una difusión muy grande en Estados Unidos y en muchas partes... para mí fue una oportunidad enorme”, dijo en entrevista para BCS Noticias.

El artista interpretó al villano de la historia y de igual forma compartió créditos con Danny DeVito y Kathleen Turner.

Pero ¿por qué no siguió su carrera en EU?

Ojeda confesó también que por razones sentimentales y sobre todo, por el hecho de que su madre vivía en México, que decidió regresarse a nuestro país.

“Me pidieron que me fuera a Estados Unidos de fijo, porque me decían que mi tipo podía dar todas las nacionalidades, hindú, mexicano, italiano... pero, no pude, por muchas razones, sentimentales y de todo tipo, vivía mi madre; entonces, no pude irme a vivir a otro país, y ni modo, me quedé acá, quizá pude haber hecho más carrera en Estados Unidos, pero no me arrepiento".

¿De qué murió Manuel Ojeda?

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del fallecimiento del histrión, pero siempre será recordado por sus grandes actuaciones en telenovelas históricas interpretando a Emiliano Zapata en "Senda de Gloria" y Porfirio Díaz en "El vuelo del águila".

Actualmente el mexicano participaba como Abel en la telenovela "Corazón Guerrero", producción de Salvador Mejía que se transmite por el canal de Las Estrellas, donde compartía créditos con Gonzalo García Vivanco, Altair Jarabo, Diego Olivera, Alejandra Espinoza y Ana Martín.

En mayo de 2017, Ojeda fue al Congreso de Baja California Sur, de donde era originario y en entrevista para el Sudcaliforniano habló sobre cómo le hubiera gustado morirse.

"Me gustaría morirme aquí en Baja California Sur, sentado, viendo las gaviotas”, expresó el famoso actor.