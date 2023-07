Margot Robbie rinde tributo a Barbie con icónicos looks durante gira de promoción

El estreno de "Barbie" es uno de los más esperados este 2023 con Margot Robbie como su protagonista acompañada de su maravilloso Ken, interpredo por Ryan Gosling.

Desde su anunció en 2018, la cinta ha causado gran expectación y ahora sus protagonistas han conquistado al público gracias a sus famosas alfombras rosas, donde Robbie se ha lucido como nunca.

La artista ha maravillado a propios y extraños gracias a los vestuarios que ha elegido para cada una de las alfrombras que resultan casi réplicas de outfits que la famosa muñera ha usado a lo largo de los años y hoy haremos un reencuento de ellos.

Looks de Margot Robbie con vestuario de Barbie

Comenzemos con los look más recientes de Margot Robbie durante su visita a la Ciudad de México para desfilar por la pink carpet que se dio cita anche en la capital metropolitana, donde la celebridad lució dos outfits.

El primero fue un mini vestido rosa de la marca Balmain, en el que sus accesorios fueron los que destacaron: unos aretes y un cinturón plateado con estrellas, que recuerdan al vestuario de la Barbie "Earring Magic" (aretes mágicos) de 1992.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ✨JAY ROBERTS✨ (@jayroberts2k)

En otro evento también en la CDMX, Margot usó otro mini vestido de Emilio Pucci y Manolo Blahnik en colores florecentes, que emulan al look que de la Barbie "Totally Hair" (cabello extralargo) de 1991.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ✨JAY ROBERTS✨ (@jayroberts2k)

Margot Robbie también conquistó a sus fanáticos de Seúl, Corea, tras vestir un look , diseñado por la marca Moschino que hacía referencia a la Barbie "Sparkling Pink", de 1964.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ✨JAY ROBERTS✨ (@jayroberts2k)

De igual forma, Robbie optó por lucir otros vestuarios en Seúl rindiéndole tributo a la Barbie "Day-To-Night" de 1985 con un diseño de Versace.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ✨JAY ROBERTS✨ (@jayroberts2k)

La actriz sorprendió también en la ciudad de Los Ángeles, California, al usar un vestio de la marca Valentino para recordar a la Barbie "Pink & Fabulous" del año 2015.

Margot Robie de barbie pink & fabulous 2015 usando Valentino pic.twitter.com/y2WCDJLi1s — NÃO TENHO ROUPA (@naotenhoroupa) July 3, 2023

En Australia, Margot dejó a todos con la boca abierta al portar un mini vestido de franjas negras y blancas, diseñado por Andrew Mukamal, en honor al icónico trajo de bvalo que portó la primer Barbie original, que data de 1959.

Oh my god!!!! One of Margot Robbie’s press outfits based on the original 1959 Barbie, she is wearing Herve Leger and I love this so much pic.twitter.com/ar8LU7JW1S — Eboni🤍 (@VersaceVenus_) June 29, 2023

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Es así como la fiebre por Barbie ha traspasado la pantalla y gracias también al gran trabajo del equipo de marketing de la cinta de Warner Bros. que ha hecho el mejor trabajo posible para promocionar su estreno el próximo 20 de julio.