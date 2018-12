María Novaro busca la transformación en el cine mexicano

“El cine y el audiovisual tienen que ser una herramienta para dialogar en México, para conocernos en nuestra multiculturalidad y para pacificar al país, esa será la tarea central de mi administración en el Instituto Mexicano del Cine (Imcine)”, declaró la cineasta María Novaro, quien tiene más de 30 años en la industria cinematográfica y es una de las voces esenciales del cine nacional.



María Novaro es la sucesora del Jorge Sánchez al frente de Imcine y reconoció que son décadas en que la equidad de género en la industria cinematográfica nacional no hay tal.

“Yo represento a un gobierno que habla de transformar al país, y si se está haciendo todo el trabajo y toda la regulación para que efectivamente sea un país igualitario. La Secretaría de Cultural y otras instancias, estamos preparando mucho y hay mucho por hacer por la equidad de género en el cine y en el audiovisual en México.

“No sólo de las mujeres sino también de los grupos indígenas y de ciertas zonas, donde habrá mucho trabajo de descentralización y de acceso a toda la gente que no sabe cómo llegar a los fondos públicos, al trabajo, a la formación y capacitación, es otra de mis tareas principales”, mencionó la directora de cintas como Lola, Danzón o Sin dejar huella.

“Por medio de Imcine se dará acceso a todas las partes que históricamente no han accedido y que por justicia deberían de tener, como ha sido el caso de las mujeres indígenas, cineastas y todas las personas que trabajan en audiovisuales en zonas conflictivas de nuestro país, el objetivo es que tengan acceso para contar las historias, porque aún no las tenemos”.

María Novaro reconoció que a lo largo de su trayectoria cinematográfica “para hacerme valer como mujer cineasta, tuve que implementar en mi vida la práctica que me ha sido muy útil como es ‘No es aceptable”, frase que la he hecho una norma de vida laboral en el cine”.

Ejemplificó que cuando ha sido invitada para asesorar trabajos para producir cine, “se me muestran 15 proyectos viables seleccionados, 14 de cineastas hombres y uno de una cineasta mujer. Al ver esto me retiro y digo como ratificó ‘No es aceptable’ y si lo ponemos en práctica es como se van a dar los cambios”, sostuvo.

“En nuestro país desde muchos años hay una mayor proporción de mujeres directoras, productoras, editoras, cuyo camino lo abrieron las leyendas Matilde Landeta y Marcela Fernández Violante. Después de ellas, éramos Maryse Sistach y Busi Cortés. Desde entonces siempre me llamó la atención que había más mujeres participando en el cine que en otros países y sigue siendo el caso.

“Las cifras dicen que el 52 por ciento del total de las producciones (176 cintas en 2017), participaron guionistas, directoras y productoras. Es una cifra muy alta para el mundo. Y de ese total el 24 por ciento fueron dirigidas por mujeres, en cambio en otros países como Francia fue el 22 por ciento, Alemania, 19 por ciento, España 11% e Inglaterra 11 por ciento”, comentó.

Y expresó María Novaro: “En México la participación de las mujeres en el cine relativamente ha sido interesante en el país, pero frente a los cineastas hombres siempre es desventajosa. Porque el asunto principal está en las áreas técnicas, no ha habido un reconocimiento a las mujeres como no lo permitió el sindicato STPC cuando hice mi ópera prima Lola de que la que fotografiará María Cristina Camus, porque las mujeres no podían tocar la cámara en los 80s”.