Mariah Carey deja atrás la mala racha; triunfa en fiesta de Año Nuevo en Times Square

La cantante estadunidense Mariah Carey se presentó anoche durante la celebración de Año Nuevo en Time Square, después de su fallida actuación en diciembre de 2016.

Durante su intervención, que fue transmitida en vivo por la cadena ABC, la intérprete de 47 años puso a sonar sus éxitos de la década de los noventa, “Vision of Love” y “Hero”, ataviada en un vestido de noche color nude que acompañó con un gran abrigo blanco y estrafalaria joyería.

Foto: AFP

Luego de su primera canción “Vision of Love”, expresó a los presentes: “Feliz Año Nuevo, sólo quiero tomar un sorbo de té si me dejan, me informaron que habría té”, pero el líquido nunca llegó: “Oh es un desastre. Okey, pues tendré que sacudirlo de mí como todos los demás sin té caliente”.

Agregó: “Vamos a tratar de hacer esta por ustedes, porque quiero mostrar mi aprecio por todos… Ustedes son los verdaderos ‘héroes’”, para continuar su presentación con “Hero”.

Foto: AFP

Su participación se dio por terminada entre fuegos artificiales, así como acompañada de una numerosa banda de músicos y coristas. “Feliz año, los amo”, fueron sus palabras finales.

"Y eso es por lo que es conocida Mariah Carey, realmente impresionante", comentó el periodista Ryan Secreast al concluir el espectáculo.

Hace un año, Mariah fue fuertemente criticada por su presentación en Nueva York, por fallas técnicas, playback y el olvido de la coreografía.



/eds