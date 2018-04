Mariah Carey rompe el silencio y revela que sufre trastorno bipolar

Mariah Carey vuelve a hacer noticia tras revelar que padece de trastorno bipolar tipo II, el cual involucra periodos de depresión e hipomanía.

La revista People dio un adelanto de su portada, que saldrá a la venta el viernes, donde publica una entrevista en la que la cantante platica su experiencia y 'la batalla' que tuvo que enfrentar a lo largo de este tiempo.

I'm grateful to be sharing this part of my journey with you. @mrjesscagle @people Una publicación compartida por Mariah Carey (@mariahcarey) el Abr 11, 2018 at 3:58 PDT

Carey confesó que en un principio no quería creer lo que estaba pasando.

"Pensé que se trataba de un trastorno del sueño pero no era insomnio normal. Yo estaba trabajando, trabajando, trabajando… Me irritaba cualquier cosa y tenía un miedo constante de decepcionar a la gente.

Resulta que estaba experimentando una forma de obsesión. Y llegué a mi tope. Creo que mis episodios depresivos se caracterizaban por tener una energía muy baja. Me sentía muy sola, triste e incluso culpable de no estar haciendo lo que tenía que hacer por mi carrera".

Tras verse afectada por lo que estaba pasando, la artista decidió poner un alto a su negación y aceptar lo que estaba sucediendo.

Hasta hace poco vivía en negación y en constante miedo de que alguien me expusiera. Era una carga demasiado grande y simplemente no podía más con ello. Busqué y recibí tratamiento, me rodeé de gente positiva y volví a hacer lo que amo, escribir canciones y hacer música pero fueron dos de los años más duros por los que he pasado.

En relación a su tratamiento, la intérprete de "Hero" platicó que por ahora se encuentra en terapia y tomando medicamentos, los cuales le ayudan en el proceso.

Actualmente estoy tomando medicación que me hace sentir bastante bien. No me hace sentir demasiado cansada o perezosa o algo así. Descubrí que el balance adecuado es lo más importante.

Cabe destacar, que la cantante fue diagnosticada por primera vez en 2001, cuando ingresó al hospital por un colapso físico y mental.