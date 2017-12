Mariano Palacios le apuesta al cine mexicano

Mariano Palacios, protagonista del musical Hoy no me puedo levantar, aseguró que el cine mexicano se encuentra en un muy buen momento y “cada vez está creciendo más” por lo que invitó al público a seguir consumiendo películas nacionales para que los exhibidores se arriesguen y den un mayor lapso de tiempo en cartelera las producciones mexicanas.

A unos días de concluir la temporada del musical basado en los éxitos de la banda española Mecano, el actor quien durante los seis meses de temporada interpretó a Mario, el personaje principal de la historia, agradeció la confianza y la oportunidad de formar parte de un proyecto tan grande como este.

“Ha sido muy enriquecedor, una experiencia muy buena divertida. Y, bueno, ya estoy cerrando prácticamente el ciclo. Me voy con una complementación y un crecimiento como actor, además de conocer nuevos compañeros de los que aprendí demasiado a la hora de compartir el escenario”, expresó.

DEL ESCENARIO A LA PANTALLA

Para Mariano Palacios el 2018 iniciará con un gran proyecto. El actor participa en la cinta Una mujer sin filtro, junto a Fernanda Castillo. Esta no es la primera vez que hace cine, y desde su perspectiva “existe un gran apoyo en la industria del cine mexicano”. Sin embargo aseguró que aún hace falta que el público abra el corazón a otros géneros más allá de la comedia.

“Todavía son más las cintas de comedia las que duran mucho tiempo, además de que la gente se acerca solamente a historias románticas, con historias más fáciles. Sin embargo, aún a este tipo de cine todavía le cuesta mucho trabajo salir, y en caso de que salga, cuesta mantenerse uno o dos fines de semana en cartelera”, comentó el actor en relación al poco riesgo que toman los grandes complejos cinematográficos a la hora de exhibir una película nacional.

De acuerdo con las estadísticas del IMCINE, en este año se estrenaron un total de 85 películas mexicanas, entre ficciones, documentales y animaciones, teniendo una asistencia de más de 21 millones de espectadores.

“Creo que todos deberíamos de empezar a abrirnos a consumir más películas mexicanas y de todos los géneros”, dijo.

PLANES DE DISCO

Desde su inicios la música ha marcado la carrera del actor, por ello su participación en las puestas en escena Mentiras, el musical y Si nos dejan, que le han permitido complementarse en todas las áreas del oficio actoral.

Actualmente el actor también forma parte de la telenovela Me declaro culpable, en la que interpreta a un músico. Al respecto, Mariano Palacios compartió que no descarta en algún momento incursionar en el mundo de la música y lanzar un disco como solista.

“Sí me gustaría muchísimo, pero tengo claro que quiero hacer algo totalmente nuevo e inédito y eso requiere mucho tiempo. Ahorita no puedo descuidar las otras oportunidades que tengo. Sí me lo pienso, pero no sé exactamente cuándo”, compartió.

Mariano Palacios aseguró que ahora está concentrado cien por ciento en su carrera como actor, por lo que busca seguir haciendo más cine y televisión. El 2018 será un año importante para él ya que planea mudarse a Los Ángeles, California en donde buscará nuevas oportunidades.