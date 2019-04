Mario Bautista incursiona en el cine con el doblaje de Ugly Dolls

Ahora que Mario Bautista ha logrado posicionarse en los primeros lugares de popularidad con sencillos como Baby girl, la zona de confort no es un espacio donde el cantante quiera mantenerse. Por eso ahora busca explorar otros espacios como el cine, donde desea pronto tener algunos proyectos en el tema de la actuación.

“Actuar es algo que me encantaría, me gusta lo que puedes transmitir físicamente, con los gestos y todo. Eso es importante y me gustaría incursionar en la actuación”, comentó el cantante en entrevista, quien asegura que aunque ha recibido propuestas todavía no ha elegido una, pues quiere “agarrar el proyecto clave” para hacerlo.

Sin embargo, su primer acercamiento con el cine lo tuvo hace unos meses con la realización del doblaje de la cinta Ugly dolls, una animación en la que da voz a Lou y cuya voz en inglés fue hecha por Nick Jonas. “Me encantó meterme en ese otro mundo que era totalmente ajeno a mí. Nunca había pensando en el doblaje y cuando se presentó la oportunidad lo hice, pues me saca de la zona de confort, y es ahí cuando más aprendes y estás a la expectativa”, dice sobre esta cinta en la que también participará Sofía Reyes con su voz.

El cantante ahora está promocionando su nuevo sencillo, Ay!, una colaboración con el dueto regiomontano Vice Menta, el cual asegura busca impulsar el mexican power. “Me encanta poder ser pionero en las colaboraciones entre mexas, porque creo que es importante; el apoyarnos y crecer entre nosotros, entre mexicanos es algo que no tenemos muy metido, y es que es el movimiento que hicieron los puertorriqueños y los colombianos”.

El músico reconoce que explorar en el urbano con su tema Baby girl le abrió nuevas oportunidades, entre ellas la internacionalización a mercados como Estados Unidos o Canadá. “Fue un movimiento bueno, algo que quise hacer; nos atrevimos a dar ese paso y sucedió todo esto. Ahora mi carrera, mi música la transmito a mi público con todo lo que está saliendo de aquí de México para el mundo, y eso me vuelve feliz”, dice.