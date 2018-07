Mario Domm, vocalista de Camila, compone canción en pro de los inmigrantes

El tema “Sueño americano” es el esqueleto del movimiento Todos Somos Inmigrantes, explicó su autor, el cantante Mario Domm, quien aseguró que buscan que se haga muy grande por lo que pidió la ayuda para difundirla hasta que sea escuchada en el Congreso estadunidense.

Cortesía: @F_HermesMusic

“La luz pinta en la sombra California, con sangre de hispano buscando el sueño americano. El agua es oro en este viaje, y la esperanza mi único equipaje, mis piernas tiemblan del cansancio y el alma por la gente que he dejado”, es parte de la canción presentada en conferencia de prensa en McAllen, Texas.

El tema que se estrenará el 27 de julio en plataformas digitales, contó con la coautoría de Érika Ender, Mónica Velez y Alberto Kreimerman; además adelantó que iniciará una gira grande con Sin Bandera, por varias ciudades de Estados Unidos y en cada fecha la cantará.

“Es algo muy lindo hacerlo entre los cuatro coautores y todos decidimos donar lo que recaude para la fundación Hermes, me gusta que no todo siempre sea por dinero, sino por ayudar. Estamos en McAllen, Texas, haciéndolo sin cobrar”, detalló Domm, quien actualmente vive en Los Ángeles.

También se presentará el tema en la serie “Run coyote run”, que, aunque es un poco de comedia, aborda la problemática de quienes pasan por la frontera norte y usarán la canción en el primer capítulo, que se estrena en agosto en Latinoamérica.

El presidente de Hermes Music, Alberto Kreimerman, recordó que gracias al trabajo de inmigrantes América se hizo grande, por lo que pidió que se comparta el orgullo de hacer este país grande y mencionó que hay varios artistas que se han sumado tomándose una foto con el cartel #inmigrante como Alan Parsons y Alex Lora, de El Tri.

“El movimiento recién empieza y se ha sumado mucha gente, no puedo hablar que sea latino, no es un problema americano sino es mundial, el movimiento llegó a Rusia, no es nuestro movimiento porque ya es más grande que nosotros. Esto nace hoy, pero estaba dentro del corazón de otros”, resaltó.



El directivo invitó al estrado a la hermana Norma Pimentel y a la cantante Tatiana Palacios, sobre quien compartió que ha hecho infinidad de proyectos para la Fundación y participa cada que hay un proyecto de amor, llevando música y alegría.

Esto no es una campaña , es un movimiento , los invito a unirse , a tomarse la foto , inviten a todos , que se oiga nuestra voz porque en el mundo #todossomosinmigrantes @ Edinburg… https://t.co/43A7ZSPGoV — ✨Oficial.Tatiana (@TatianaPalacios) 9 de julio de 2018



“Es un honor estar con ustedes, uno pone la cara, la voz o el baile, el canto, pero ustedes están 24/7 en todo, siempre luchando y uniendo fuerzas, y es lo que venimos a hacer el día de hoy, es un proyecto de todos y un movimiento que no es que dure un mes o lo que dure en Spotify, sino que es y debe ser eterno”, indicó.

Tatiana exortó a ser empáticos, humanos y cariñosos, ya que como ciudadanos tenemos la responsabilidad con nuestros semejantes y todo sería mejor si hiciéramos algo por el vecino y no nada más por lo que nos atañe.

Comentó que, como personaje público y cantantes, no nada más es una responsabilidad u obligación, sino que es el triple al poder juntar gente; en su caso, detalló que desde que sacó su disco a los 15 años, hace 34, siempre quiso cantar con mensaje, no nada más para entretener, lo cual ha podido hacer y consideró como increíble trabajar al lado de Fundación Hermes Music.

En tanto, la religiosa, a quien Alberto consideró un Ángel por la labor que realiza en defensa de los inmigrantes y que actualmente encamina un proyecto al cual se suma Fundación Hermes, indicó que todos pueden ser parte de este movimiento si tienen amor y ganas de ayudar.

Por último, destacaron que la música es el vehículo que puede mover almas, corazones y crear consciencia; las leyes son dictadas por justos o injustos, los congresistas tienen el poder de cambiar leyes o hacerlas más humanas.