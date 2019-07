"Ya está consciente", esposa de Mario Pintor dijo que pasará a terapia intermedia

Tras sufrir un accidente automovilístico en Aguascalientes, el cantautor mexicano Mario Pintor sólo tiene un edema cerebral leve y en las próximas horas podría ser trasladado al área de terapia intermedia del hospital donde recibe atención médica, informó su esposa Isabel Luna.

Añadió que luego de permanecer durante varias horas sedado, el intérprete de “Mi éxito” ya está consciente y ha reconocido a toda su familia.

“Ayer no me ubicaba y hoy sí. Le pregunté: ‘¿quién soy?’ y me respondió: ‘mi reina’. Gracias a que está identificando cosas, es probable que mañana lo pasen a terapia intermedia porque el edema que tiene en el cerebro no es grave y va desinflamando muy bien”, explicó.

Detalló que Mario Pintor no tiene fracturas en el cuerpo, sólo contusiones leves debido a que las bolsas de aire del vehículo en el que viajaba se activaron de inmediato luego del impacto.

Isabel Luna señaló que no saben con exactitud cómo ocurrió el percance, pues la pipa con la que chocó el artista estaba estacionada sobre el acotamiento de la carretera 45 Norte de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, rumbo a Zacatecas.

“Él iba hacia el cajero. Suponemos que hizo un viraje y se estampó en la orilla de la defensa. La imágenes del auto se ven impactantes, por eso damos gracias a Dios de que esté vivo y vaya mejorando”, concluyó.