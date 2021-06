Marion Reimers comparte en libro las historias de deportistas destacadas

Desde la infancia, Marion Reimers ha roto las reglas. Primero lo hizo en la práctica de diferentes deportes, después como comentarista para televisión y, ahora, desde la literatura con su nuevo libro Juega como niña! (Planeta, 2021) con el que da un quiebre a la historia para mostrar que desde el siglo pasado el deporte y la mujer hacen buena mancuerna.

“La idea de este libro surge buscando una reivindicación de la frase “juega como niña”, que refiere a la debilidad de los hombres, y en realidad hay un panorama más amplio en el tema de los deportes donde si bien es una narrativa vinculada a lo masculino, hay muchas mujeres que han demostrado lo contrario”, dijo Reimers en entrevista sobre la publicación.

El libro hace una revisión histórica de las mujeres que han impuesto récords en alguna disciplina deportiva y han quedado en el olvido por un tema de desigualdad de género. Así Reimers ofrece una línea de tiempo y una serie de biografías de deportistas sobresalientes, incluso con reconocimientos superiores a los de los hombres.

No se trata, aclara, de provocar una lucha entre hombres y mujeres dentro del deporte, sino romper con estigmas de que algunas disciplinas pertenecen a un género en particular o con ideas antiguas como las dicen que las mujeres no tienen fuerza o habilidad para ciertas actividades.

“Si empezamos a aprender los conceptos de otra manera desde pequeñas, no tendremos que hacer la tarea de reaprender todo porque nuestro entorno está construido para pensar que las cosas están hechas de cierta manera, pero quién dijo que tenía que ser así”, planteó la comentarista que ha cubiertos eventos deportivos como las Copas del Mundo de la FIFA, los Juegos Olímpicos y partidos de la Liga MX Femenil, entre otros.

En el libro se mencionan personajes como Megan Rapinoe, futbolista de Estados Unidos que ganó en los Juegos Olímpicos de 2012; Luo Dengping, originaria de China, quien a los 15 años comenzó a escalar montañas; Florence Chandwick, nadadora en aguas abiertas que a los 31 años de edad cruzó el canal de la Mancha en ambas direcciones, o Jackie Mithchell de las primeras lanzadoras profesionales en beisbol en el siglo XX.

Con las historias de las mujeres en el deporte, Reimers busca romper con estereotipos como que el ballet es sólo para niñas y el futbol para niños. “La historia no es lo que sucedió sino lo que cuentan y cómo lo cuentan, y ahora estamos buscando contar otra historia donde las mujeres estamos presentes y hechas para el deporte”, insistió.

Reimers afirma que la simple mención de la frase que da título al libro resulta ofensiva, pues considera que los deportes no tienen género, y eso debe corregirse desde los comentarios comunes que se aprenden en la familia.

“Hablando con muchas amigas de su experiencia con el deporte me di cuenta que nadie las toma en cuenta y hay muchas mujeres con una trayectoria importante, pero también hay que quitar ideas como que los hombres no pueden hacer danza”, refirió la periodista deportiva y narradora de partidos de futbol.

Como comunicadora, Reimers señala que también hay muchos pendientes para lograr la igualdad de género entre los profesionistas, pues suele ser más fácil que un comentarista hombre alcance distinciones frente a las cámaras que una mujer, debido a la desigualdad de género, sin importar la preparación académica de cada quien. “Hay muchas deudas pendientes con las mujeres en el deporte”, advirtió la fundadora de la ONG Versus.