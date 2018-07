Mark Hamill defiende a AMLO y cuestiona a Trump por muro

Mark Hamill, quien nunca se ha detenido en expresarle sus ideas al presidente Donald Trump, ahora ha salido a la "defensa" de Andrés Manuel López Obrador.

El protagonista de Star Wars citó el tuit en el que el presidente de Estados Unidos le envió una felicitación al virtual ganador de las elecciones presidenciales y criticó la manera en que lo hizo.

"Tengo muchas ganas ver que le pidas que pague el muro. Alerta de Spoiler: ya dijo que no durante su campaña. (Creo que aún está molesto porque llamaste a su gente criminales, traficantes de drogas y violadores, aunque suponías que algunas eran buenas personas)", expresó.

I look very much forward to you asking him to pay for your wall. SPOILER ALERT: He already said NO on the campaign trail.(I think he's still annoyed you called his people criminals, drug-dealers & rapists-even though you assumed some were good people)🇲🇽🇺🇸 https://t.co/5H7O9wQJfi — Mark Hamill (@HamillHimself) 2 de julio de 2018

De inmediato los comentarios de apoyo al actor acompañaron a este tuit además de que algunos simpatizantes del candidato de Morena también se unieron a la conversación.

Hasta el momento, todo parece indicar que Trump no reza la ideología jedi.