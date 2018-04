Luke Skywalker habla español al menos en Twitter y así lo demostró

Bastaron siete palabras en español para que los fans latinos y de España del actor Mark Hamill enloquecieran luego de responder con un retuit a una fotografía en blanco y negro, donde aparece muy joven, apenas un niño.

Yo con un mal corte de pelo! 😜 https://t.co/l5sYc8ot7o — Mark Hamill (@HamillHimself) 12 de abril de 2018

Only with Google translator. — Mark Hamill (@HamillHimself) 13 de abril de 2018

La cuenta de Twitter de fans de Star Wars España publicaron la foto de Hamill sin esperar que respondería. En su reutit hubo más de 600 respuestas de los fans, uno de ellos le dijo que los seguidores brasileños están celosos y que hablara un poco en portugués él se limitó a decir que sólo con la ayuda del traductor de Google.

Hamill quien da vida a Luke Skywalker en la Guerra de las galaxias reveló en una entrevista para ABC News que ya no está interesado en ser el jedi en la popular saga por la ausencia de Carrie Fisher como la princesa Leia y de Harrison Ford como Han Solo.

"No puedes simplemente reunir a la banda como quisieras, y no debería ser de esa manera. Es lo que es. En lugar de estar tristes por no tenerla con nosotros me quedo agradecido del tiempo que tuvimos juntos y lo que hicimos".