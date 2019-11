¡Confirmado! Maroon 5 vuelve a México con 2020 Tour

Desde el Hellow Festival realizado en 2018, Maroon 5 no se presentaba en nuestro país, quizá por eso la noticia de que volverá el próximo 2020 tiene a sus fans de cabeza.

México formará parte de su gira por Latinoamérica y la cita será el domingo 23 de febrero del próximo año en el Foro Sol a las 19:00 horas.

Habrá preventa los días 26 y 27 de noviembre para tarjetahabientes de Banamex a partir de las 11 de la mañana, mientras la venta general inicia el jueves 28 de noviembre desde las 11:00 horas.

Los precios de los boletos oscilan entre $300 y $3300, aquí los puedes comprar.

Ver esta publicación en Instagram Just WOW. #TOKYODOME Una publicación compartida por Adam Levine (@adamlevine) el 25 de Feb de 2019 a las 11:00 PST

El grupo surgió a mitad de los años 90 en Los Ángeles, cuando Adam Levine, Jesse Carmichael, Mickey Madden y Ryan Dusick se encontraban en el colegio aún, grabaron un álbum que no fue bien recibido, así que cada uno decidió seguir con sus estudios.

Ver esta publicación en Instagram LONDON, AMSTERDAM, PARIS, DUBAI, CLOSING IN... 💥🥊🚀 Una publicación compartida por Maroon 5 (@maroon5) el 7 de Jun de 2019 a las 2:50 PDT

Fue hasta 2001 cuando el amor por la música volvió a reunirlos, aunque esta vez se agregaría un nuevo integrante: James Valentine, quien pareció traer toda la suerte que el grupo necesitaba, pues firmaron con una nueva disquera y en 2002 su disco Songs About Jane los llevaría a probar las mieles de la fama, pero fueron Thislove y She Will be Loved los que realmente los llevarían a despegar.