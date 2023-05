A los 81 años, Martha Stewart aparece en icónica portada de Sports Illustrated

Martha Stewart, la empresaria y celebridad estadounidense de 81 años que ha impuesto una histórica marca al aparecer en la portada de una revista deportiva en su edición de trajes de baño.

Este lunes, la revista Sports Illustrated Swimsuit calificó como épica la portada en la que aparece Martha Stewart vestida con un traje de baño completo de color blanco.

Martha Stewart is continuing to make her mark -- this time on the cover of the 2023 SI Swimsuit issue!https://t.co/WqY9v7EwQR — Sports Illustrated Swimsuit (@SI_Swimsuit) May 15, 2023

En la edición de este 2023, Stewart utilizó diez trajes de baños diferentes para posar en las playas de República Dominicana.

La presentadora de televisión se presentó en el programa Today para presumir su portada en el Sports Illustrated Swimsuit, y se dijo orgullosa por ser la mujer con mayor edad protagonizando una portada en esta revista.

"Cuando me enteré de que iba a estar en la portada de Sports Illustrated Swimsuit, pensé: Oh, está muy bien, voy a ser la persona de más edad, creo, que ha aparecido en una portada de Sports Illustrated'. Yo no pienso mucho en la edad, pero creo que esto es algo histórico", dijo Martha.

EXCLUSIVE: @MarthaStewart is one of the Sports Illustrated @SInow’s 2023 swimsuit cover models! pic.twitter.com/sXP05DsmJA — TODAY (@TODAYshow) May 15, 2023

Sports Ilustrated es conocida por tener a grandes modelos y celebridades en sus portadas, ahí han participado Megan Fox, Tyra Bancks y Barbara Palvin por mencionar a algunas, pero Steward no les pide nada, de hecho su preparación previa a la sesión de fotos no fue complicada.

"No me morí de hambre, pero no comí pan ni pasta durante un par de meses, fui a pilates cada dos días y eso fue genial. Todavía voy a pilates cada dos días porque es genial", comentó Martha.

Por último, Martha Steward compartió que se sentía muy bien por haber realizado ese proyecto, pues significaba una evolución en lo que había hecho hasta ahora.

"El cambio es muy bueno, la evolución es muy buena, probar cosas nuevas. Ser intrépido es muy bueno", aseguró Steward.

De acuerdo con CNN, Stewart comenzó su carrera como modelo a los 15 años; en un momento de su vida trabajó como agente de bolsa en Wall Street.

Años después, se convirtió en emprendedora y comenzó un negocio de catering, lo que fue el inicio para convertirse en la gurú del estilo vida que es actualmente.