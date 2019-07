Martín Ricca retoma en México su carrera como cantante

AMartín Ricca le cuesta trabajo aceptar que aún hay gente que lo recuerda a pesar de una larga ausencia de 10 años. El cantante argentino conocido en México por sus participaciones en novelas infantiles como El diario de Daniela o Amigos x siempre, ha decidido retomar su carrera tras haber sido buscado por un grupo de fans.

“Siempre me ha costado asimilar que vengan a pedirme una foto o un autógrafo, siempre he dicho, ni que fuera Luis Miguel para que me pidan, y me regañan todos y me dicen date cuenta de que la gente si te aprecia” confiesa Martín en entrevista para El Sol de México.

La razón de su regreso se debe a que, tras activar sus redes sociales, varias admiradoras lo contactaron con la petición de que hiciera una presentación en el país, tras aceptar, formó un equipo de trabajo entre amigos y con incertidumbre llegó a la ciudad en respuesta a sus seguidores.

“Todo era un tiro al aire, no sabíamos qué iba a pasar, ni ellos ni yo, pero todo se hizo a pulmón y a corazón y cuando las cosas son así, tal vez el camino a lo mejor es más largo, pero es seguro y las cosas hacen una raíz y el evento fue así, vine y dije ‘vamos a ver qué pasa’ y regresé a darle un poco a la gente porque era impresionante a través de las redes los pedidos y volví a devolverles sólo un poco del cariño que me han dado” asegura.

Con nueva música y un amplio repertorio de su etapa anterior como cantante y actor, Martín se prepara para una segunda vuelta, pero esta vez con tres conciertos en estados como Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México que componen El regreso tour.

“Vamos a dar un recorrido de ya sea de las novelas y todo lo que he hecho musicalmente, hasta lo que hice de la música popular. Va a ser un viaje en el tiempo” y aunque confiesa que “nunca estuve enamorado de Britney”, en su show se podrá escuchar el famoso tema Enamorado de Britney Spears, con un arreglo más rockero y bailable así como Cupido y Besos.

A pesar de un futuro prometedor en México, él y su familia se regresaron a Argentina pues “somos una familia de bajo perfil y la raíz empezó a llamar”, asentado en una pequeña ciudad de provincia llamada Río Cuarto, Ricca retomó una de sus pasiones que es el fútbol, estudio un poco de gastronomía y sin dejar su lado musical, hizo algunas canciones de música popular argentina al lado de su hermano.

La nueva música que trae consigo, es principalmente balada, su último sencillo lleva por nombre Ahora tú, una composición de su autoría. “El tema es una fusión de pop pero hay muchos arreglos de rock, yo empecé a escribir más grande y sin embargo no es que me considere un autor, siempre tiro más para el lado musical, pop baladas que es donde más me encuentro”.

Y próximamente lanzará una canción en la que explora ritmos latinos “no voy a hacer reguetón, pero sí voy a hacer algunas cositas ahí para acercarme un poco porque a mucha gente le gusta y solo para meterle un poco de más baile y no cortarnos tanto las venas con baladas” explica.

Por último, el cantante y actor argentino reitera su gratitud esperando “devolverles un poquito de tanto que me han dado, México es mi talismán, me cambió la vida y la de mi familia y eso lo voy a agradecer infinitamente".