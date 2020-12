Marvel revela que Star-Lord es bisexual y poliamoroso

El mundo Marvel siempre aguarda grandes sorpresas para sus fieles seguidores, y esta ocasión reveló un dato que sorprendió a más de uno, pues Star-Lord, el carismático personaje protagonizado por el actor Chris Pratt, es bisexual y poliamoroso.

Luego de que no se sabía que había pasado con Peter Jason Quill, nombre real del personaje, el escritor Al Ewing lo revivió en su reciente historieta "Guardians Of The Galaxy: I Shall Make You A Star-Lord #9".

En este número, Star-Lord muestra información más profundizada sobre él, ya que se deja ver la relación bisexual y poliamorosa que mantiene con la pareja formada por los personajes Aradia y Mors.

El escritor plasma esta información sobre la sexualidad de Peter Jason en una escena donde Aradia y Mors están compartiendo un baño, mientras Star-Lord los contempla, de pronto les dice "ustedes son mi hogar”, mientras se acurruca con los dos en el agua. Según el portal Screen Rant la relación dura más de 100 años.

Peter Jason Quill, además de su interpretación en Guardianes de la Galaxia, participó en las dos últimas producciones de Avengers, donde se enfrentó, junto a los Vengadores, a Thanos y fue testigo de la muerte de Gamora, de quien estaba enamorado.

Y aunque todavía no se sabe si esta característica se mostrará en las próximas producciones cinematográficas de Marvel, se prevé que esto cause gran polémica, pues sólo hay que regresar el tiempo y recordar cuando el actor de 41 años, Chris Pratt, tuvo que defender a la Iglesia a la que pertenece luego de las declaraciones de Elliot Page, quien lo acusó de ser integrante de una comunidad homofóbica.

A través de una serie de historias en Instagram, el actor aseguró que el templo al que asiste "abre sus puertas a absolutamente todos", rechazando las acusaciones.

“Hace poco se insinuó que pertenezco a una iglesia que odia a un determinado colectivo y que es tristemente célebre por su postura anti-LGBTQ. Nada más lejos de la realidad”.

"Soy un hombre convencido de que todas las personas tienen el derecho de amar a quien quieran sin ser juzgados por el prójimo", añadió.

A principios de este mes, Elliot Page se declaró abiertamente como transgénero.

“Hola amigos, quiero compartirles que mi nombre es Elliot, mi pronombre es él y soy trans. Me siento afortunado de estar escribiendo esto. Estar aquí. Haber llegado a este lugar de mi vida”, explicó a través de su cuenta de Instagram.

El actor mencionó que está muy agradecido con las personas que lo han apoyado a lo largo del “viaje” y, al igual que ellos, prometió brindar todo el apoyo necesario y posible a la comunidad trans y luchará por una sociedad más amorosa e igualitaria.

“No puedo comenzar a expresar lo extraordinario que se siente amar finalmente lo que soy lo suficiente como para perseguir mi auténtico yo. Muchos en la comunidad trans me han inspirado infinitamente. Gracias por su coraje, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo”, externó.